vor 17 Min.

Siggi Schwab gibt sein Amt in jüngere Hände

Führungswechsel bei der Meringer Hobbyfußballmannschaft Inter Trempes. Der 66-Jährige prägte den Verein sehr lang. Was er in dieser Zeit alles auf die Beine gestellt hat.

Von Heike John

Insgesamt 29 Jahre mit Unterbrechung war er der Vorsitzende der Hobbyfußballmannschaft Inter Trempes, nun hat Siegfried Schwab, genannt Siggi, die Vereinsführung in jüngere Hände abgegeben. Auf seinen Wunsch hin wurden die Neuwahlen vom Herbst vorgezogen.

„Den Faschingsball wollte ich noch als Präsident durchziehen, aber nun ist es Zeit für neue Ideen und die Dynamik jüngerer Mitglieder“, erklärt der knapp 66-Jährige seinen Rückzug. Bei den kürzlichen Wahlen wurde nun sein bisheriger Vize Max Weiß zum ersten Vorsitzenden von Inter Trempes gewählt. Neuer Stellvertreter ist Andreas Färber, Kassier Andreas Zuks und Schriftführer Andreas Reschke.

Schwab prägte das Bild des Vereins

Schwab prägte wie kein anderer das Bild des Vereins, bei dessen Gründung er 1975 bereits dabei war. Nach kurzen Monaten der Vorstandschaft durch Hans Trieb war er schon zu Beginn elf Jahre Präsident. Nach seiner Rückkehr aus Italien, wo er beruflich längere Zeit weilte, übernahm er dieses Amt 2001 erneut und stand dem Verein weitere 18 Jahre vor. „Uns war immer wichtig, dass wir kontinuierlich auch jüngere Mitglieder aufnehmen und nun soll der Verein auch in deren Sinne weitergeführt werden.“ Große Veränderungen werde es aber erst mal nicht geben, vielmehr wolle man den Weg, den der langjährige Vorstand eingeschlagen habe, weitergehen, bestätigte Max Weiß. Der 32-Jährige und sein 33-jähriger Vize Andreas Färber dankten Siggi Schwab für seine vielen Jahre als Präsident. „Wir sind froh, dass du uns erhalten bleibst und nach wie vor unseren Internetauftritt betreust.“ Und dort wird es wieder besonders viele Klicks geben, wenn am 13. Juli das große Elfmeter-Turnier startet. Dieses Spaßturnier, bei dem jedes Jahr gut 50 Mannschaften zum geselligen Elfmeterschießen antreten, ist das Vorzeigeobjekt von Merings zweitältester Hobbyfußballmannschaft. Neben dem großen Spaßfaktor wirft es jedes Jahr auch eine beachtliche Spende für soziale Einrichtungen in Mering ab.

An Beliebtheit übertroffen wird der Fußballspaß nur noch durch den jährlichen Faschingsball, der auch dieses Jahr wieder im Vorfeld in Rekordzeit ausverkauft war. Knapp 80 Mitglieder hat der Verein und wer beitreten möchte, sollte Geselligkeit nicht verachten, so formuliert die Vorstandschaft. In einer Zeit, in der sich auf der Straße immer weniger abspiele, bemühe man sich mehr denn je, gemeinsame Events zu schaffen und mit Meringer Vereinen zu kooperieren. Durch die geschäftlichen Beziehungen Schwabs weilten die Hobbyfußballer mehrfach in Italien. Ein Riesenerlebnis für den Verein war der erste Besuch 1975 in den Abruzzen, dem weitere Treffen folgten. In den letzten Jahren flossen auf Initiative von Schwab einige Spenden aus dem Meringer Biergarten in die Erdbebenregion. Als prägende Ereignisse nennt Schwab auch das Spiel gegen die 60er-Mannschaft 2005 in Mering und den Besuch 1980 bei der Europameisterschaft in Rom.

Präsident legte Wert auf Integration

Der Präsident legte aufgrund seiner internationalen beruflichen Erfahrungen auch immer Wert auf Integration, angefangen vom deutsch-türkischen Freundschaftsfest im Stadion 1992 bis zur 2013 beim Elfmeterturnier gegründeten Mannschaft FC Senegal aus neu in Mering eingetroffenen Asylbewerbern. Unabhängig von Inter Trempes engagiert Schwab sich seit Jahren ehrenamtlich für die in der Kanalstraße wohnenden Flüchtlinge und ist ihnen vor allem beim Umgang mit Behörden eine große Stütze. Zum Ehrenpräsidenten können ihn die Hobbyfußballer nicht mehr ernennen, denn diesen Titel erhielt Schwab bereits 1986 nach seiner ersten Periode als Vorsitzender.

