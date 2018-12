vor 20 Min.

Silvester: DJ Tonic rockt das Schloss

Als DJ Tonic ist Frank Eickenbusch in ganz Bayern unterwegs – und an Silvester im Friedberger Schloss.

Beim Silvesterball in Friedberg hat Frank Eickenbusch ein Heimspiel. Er weiß, was notwendig ist, um die Gäste in gute Stimmung zu versetzen. Für den Abend sind noch Karten zu haben.

Von Peter Stöbich

Dass die Friedberger und ihre Gäste gut gelaunt ins neue Jahr hineinfeiern können, dafür will am Montagabend Frank Eickenbusch beim großen Silvesterball im Wittelsbacher Schloss sorgen. Als Discjockey ist er ab 20.30 Uhr für die Musik zuständig, was kein ganz einfacher Job ist. „Denn man muss die Stimmung im Publikum erspüren und manchmal in einer Minute entscheiden, welches Lied als Nächstes passt“, sagt er. Das erfordere ein hohes Maß an Konzentration, „auch wenn man mal mit Kopfschmerzen am CD-Spieler steht“.

Als „DJ Tonic“, wie er sich auf seiner Internetseite nennt, bringt er jahrelange Erfahrung mit, wie man die Gäste am besten auf die Tanzfläche lockt. „Kein Abend ist wie der andere, das macht es spannend.“ Mit sechs Jahren lernte der gebürtige Münchner Klavierspielen. Später nahm er mit dem Kassettenrekorder im Radio die Schlager der Woche auf und produzierte seinen ersten Mix für die Verwandtschaft. „Als ich 15 war, habe ich dann meinen ersten Pitch-Plattenspieler gekauft.“

Sein Abitur hat er in Friedberg gemacht

Nach seinem Abitur in Friedberg lernte er Toningenieur und begann mit 19 Jahren als Moderator bei Radio Fantasy. „Nebenbei habe ich im damaligen Tropicana aufgelegt, wo ich vor 18 Jahren auch meine Frau kennengelernt habe.“

Auf einen Plattenteller aufgelegt wurden früher Vinylscheiben, die heute wieder vermehrt gepresst werden und im Hunderter-Pack elend schwer sind. „Darum sind Discjockeys vor einigen Jahren noch mit der Sackkarre ins Lokal gekommen“, erinnert er sich. Solche Schlepperei ist heute dank moderner Technik nicht mehr nötig: Am Montagabend wird Frank drei identische USB-Sticks mitbringen, auf denen in mehreren Ordnern tausende von Titeln gespeichert sind. Den Beruf des klassischen Plattenauflegers gibt es also nicht mehr, ebenso wie Filmvorführer heutzutage keine Filme mehr in den Projektor legen.

Auf sein Heimspiel im Friedberger Schloss freut sich der 35-Jährige, „weil das nicht wirklich Arbeit für mich ist, sondern Spaß, wenn es gut funktioniert“. Das ist freilich nicht immer der Fall, wie ein Gastspiel in der Oberpfalz zeigte: „Es hat zwar niemand getanzt, aber am Ende hat sich der Veranstalter für den tollen Abend bedankt.“

Sein Hauptberuf ist Musikredakteur und sendungsbegleitender Produzent beim Bayerischen Rundfunk, außerdem spielt er Keyboard in der Bayern-3-Band, die Mitte nächsten Jahres zum Feuerwehr-Jubiläum nach Mering kommen wird. Der Skiweltcup in Garmisch sowie Dutzende von Open Air-Veranstaltungen, Hochzeiten und Firmenjubiläen – es sind nicht viele Wochenenden, an denen er daheim ist. Und wenn, dann geht er in Klubs, um zu hören und zu sehen, was seine Kollegen so machen. „Früher war ich auch Stammgast auf Plattenbörsen und in Second-hand-Läden.“

Die Silvesterparty im Schloss beginnt um 19 Uhr; Einlass ist ab 18 Uhr. Außer Discomusik im Rittersaal gibt es Tanzmusik im ersten Stock und ein buntes Büfett vom Restaurant Samok. Außerdem warten Überraschungen auf die Besucher. Für Spontane gibt es noch Karten an der Abendkasse.

