Sind die Spargelbauern im Raum Friedberg im Krisenmodus?

Tierhaltung Etwa 1550 landwirtschaftliche Unternehmer in der Region halten rund 105 000 Rinder. Die Schweinehaltung ist zweitbedeutendste Produktionszweig in der Tierhaltung. Es gibt rund 591 Schweinehalter. Ansprechpartner ist das Fachzentrum Schweinezucht und -haltung am AELF Wertingen. Auch rund 3600 Pferde leben in der Region.