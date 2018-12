06:00 Uhr

Sing- und Spielgruppe führt ihr neues Stück auf

Premiere in Hofhegnenberg: Die Sing- und Spielgruppe präsentiert das Stück „Sieben auf einen Streich“.

Die Sing- und Spielgruppe Hofhegnenberg präsentiert ihr neues Stück „Sieben auf einen Streich“. Bei der Premiere gibt es viel Applaus.

Bei der Sing- und Spielgruppe Hofhegnenberg hat die Theatersaison begonnen. Die Premiere von „Sieben auf einen Streich“ war bereits zu sehen. Das Stück stammt aus der Feder von Willy Stock. Anita Steinhart hat gemeinsam mit Max Steinbrecher und Elfriede Zettler die Regiearbeit übernommen.

Wirbel in einer kleinen Dorfwirtschaft

Zum Inhalt: In einer kleinen Dorfwirtschaft treffen am gleichen Abend sieben Gäste ein. Ein jüngerer Mann (Kevin Bernhard), der sich recht auffällig benimmt, ein älterer Herr (Walter Fischer) mit seinem Hund, den niemand außer ihm selber sehen kann, ein Mann mittleren Alters (Andreas Letzel), der auch gerne mal den Kellner mimt und die anderen Gäste bedient, ein Ehepaar mit Tochter (Korbinian Nottensteiner, Jacqueline Steinhart, Sarah Fischer), das eine Autopanne hatte, und schließlich noch eine ältere Dame (Anita Steinhart), die trotz Hörgerät große Verständigungsprobleme hat. Alleine das Aufeinandertreffen dieser schrulligen Personen mit ihren einzigartigen Eigenheiten sorgt schon für heitere Stimmung im Publikum.

Doch es kommt noch besser: Die Wirtin (Tamara Fischer) und die Bedienung (Anna Ankner) erfahren aus der Zeitung, dass aus einer nahen Nervenklinik vier als gewalttätig eingestufte Insassen entkommen sind. Die Beschreibung der Flüchtigen passt auf vier ihrer neuen Gäste. Während der Wirtin Zweifel an der Identität ihrer Gäste aufkommen, ist die Bedienung bereits einen Schritt weiter: Sie beschließt, eigene Ermittlungen zu eröffnen, Tatverdächtige zu überführen und sie – wenn nötig – mit Gewalt dingfest zu machen. Ein unerwarteter Schluss bringt dann die tatsächlichen Beweggründe der einzelnen Gäste ans Licht.

Premiere kommt beim Publikum gut an

Das Ensemble hat bei ihrer Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag bereits das Publikum begeistert. Besonders die Detailarbeit der Theaterspieler für die kleinen Zwischenszenen sind hervorzuheben. Es ist einfach herrlich zu erleben, wie die Bedienung spontan aus ihrem Pausenbrot einen ganzen Schweinebraten für die Gäste zaubert. Oder wenn der Familienvater verzweifelt, aber mit List versucht, sich von der totalitären Unterjochung seiner Ehefrau zu befreien. „Der Lohn der Spieler ist der Applaus“ heißt es; den gab es reichlich für den großartigen Einsatz aller Akteure. Vereinzelte Restkarten können noch ergattert werden. (FA)

Termine Die restlichen Aufführungstermine sind am Samstag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 30. Dezember, um 18 Uhr sowie am Freitag und Samstag, 4. und 5. Januar, um 19.30 Uhr. Interessenten sollen Plätze reservieren bei Familie Steinbrecher, täglich von 18 bis 20 Uhr unter Telefon 08202/544.

Themen Folgen