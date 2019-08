27.08.2019

Sirchenrieder Straße wird gesperrt

Für die neuen Mehrfamilienhäuser in Ried finden derzeit die Kanalbauarbeiten statt. Autofahrer brauchen ein bisschen Geduld.

Von Von Philipp Schröders

Autofahrer in Ried müssen sich auf Umwege einstellen. Aufgrund von Kanalbauarbeiten wird die Sirchenrieder Straße in der Zeit von Montag, 2. September, bis Freitag, 6. September, für den gesamten Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Wie die Gemeinde mitteilt, werden in dieser Zeit die Anschlüsse für die drei neuen Mehrfamilienhäuser gelegt. Dafür sei die Vollsperrung der Sirchenrieder Straße nötig. Die Arbeiten seien extra in die Ferienzeit gelegt worden, in der weniger Autofahrer unterwegs sind. Die Straße ist am Montag etwa ab 9 Uhr gesperrt.

Laut der Gemeinde erfolgt die Umleitung über Zillenberg, den Kreisverkehr bei Tegernbach und dann nach Sirchenried.

Regionalbusse werden in Ried umgeleitet

Wegen der Bauarbeiten müssen auch die AVV-Regionalbuslinien 104 und 208 vom 2. bis 6. September umgeleitet werden, und die Haltestelle „Ried, Abzweigung Baindlkirch“ entfällt. Ersatzweise wird die Haltestelle „Ried, Ort“ angefahren.

Aktuelle Fahrplanauskünfte finden die Fahrgäste im Internet unter www.avv-augsburg.de, persönliche Auskunft gibt das AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy unter http://mobil.avv-augsburg.de oder mit der App AVV.mobil.

