vor 44 Min.

Skatefestival Rampa-Zamba in Königsbrunn

Heute startet in Königsbrunn das Skatefestival Rampa-Zamba. Streetworker Richy Bieger war früher Zweiradprofi.

Nach der Bühne kommen die Rampen: Die Dekoration des Königsfestivals im Königsbrunner Eisstadion ist abgebaut, ab Donnerstag, 2. August, gehört die Halle den Sportlern. Zehn Tage lang geht es beim Festival Rampa-Zamba um die besten Tricks mit Skateboards, Rollern und BMX-Rädern. Auch drumherum ist einiges geboten. Es gibt Konzerte, eine Rollschuh-Discoparty, Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene und eine Chillout-Area in der Halle.

Richard „Richy“ Bieger, gerade mal etwas über vier Monate Streetworker in Königsbrunn, koordiniert das trendige Sportevent. Richy kommt sehr gut an bei den Jugendlichen, will sie zum Sport animieren und hat mit dem bevorstehenden Skate-, BMX- und Scooter-Event voll den Nerv der Zeit bei Jugendlichen getroffen.

„Das zehntägige Jugend-, Action- und Sport-Festival Rampa-Zamba ist derzeit in dieser Form weltweit einzigartig“, sagt der ehemalige BMX-Profi Bieger. Der heute 39-Jährige hat mit dem Skateboard angefangen. In Gersthofen am Skateplatz lieh er sich bei den BMXlern mal ein Bike aus und experimentierte damit. Blitzschnell fand er Spaß daran und verbrachte jede freie Minute mit seinem neu entdeckten Sportgerät. Als 16-Jähriger kaufte er 1995 von seinem ersparten Geld sein erstes BMX-Fahrrad, gewann bereits im Winter 1997 seinen ersten Wettbewerb und hatte im Frühling 1998 einen Vollsponsorenvertrag in der Tasche. Nicht mal ein Jahr später stellte er schon auf europäischen Wettbewerben sein außergewöhnliches Talent unter Beweis. In Garmisch besiegte Richy den amerikanischen X-Games-Gewinner, was in der Funsport-Szene gleichzusetzen ist mit den Olympischen Spielen. In seiner siebenjährigen Profilaufbahn bestritt er jährlich rund 25 Wettbewerbe in ganz Europa. Sein Karriere-Aus war verletzungsbedingt.

Bis heute ist sein Name aber in der Szene bekannt, und als ehemaliger BMX-Profi hat er Kontakte zu Unterstützern, Sponsoren und Förderern. „Ich möchte, dass die Jugendlichen aus dem Stadtgebiet nicht nur rumhängen, sondern sie motivieren, Sport auszuprobieren und nachhaltig auszuüben“, erzählt der Rampa-Zamba-Projektleiter. Schon heute steht fest, dass es im Anschluss an das Sportspektakel im Jugendzentrum Matrix Skateboards, Scooter und BMX-Räder mit Helmen zum Ausleihen gibt. Zum Üben ist ja der Skatepark gleich nebenan.

