Skibasar des Alpenvereins: Der Winter kann in Friedberg kommen

Beim Skibasar des Alpenvereins statten sich Skibegeisterte für die kommende Wintersportsaison aus. Das spart Geld und ist umweltfreundlich.

Von Leah Rehklau

Bald ist es wieder so weit: Der Winter naht. Viele möchten Skifahren oder die Weihnachtsferien in den Bergen verbringen. Dafür braucht man eine passende Ausrüstung. Die gab es am Samstag beim Skibasar des Alpenvereins in der Friedberger Mittelschule zu kaufen. Von Skischuhen über Stöcke bis hin zu Schlitten war alles mit dabei.

Großer Ansturm bei Skibasar in Friedberg

Punkt neun Uhr wird der Basar eröffnet. Und der Ansturm ist groß: Jeder will etwas ergattern. „Ich finde das sehr praktisch. Wir haben drei Kinder und die wachsen schnell aus ihren Sachen raus. So ein Flohmarkt eignet sich gut, Zubehör, das eben nicht so teuer ist wie neues, zu kaufen“, sagt eine Besucherin. Sie ist mit ihrer Tochter vor Ort, denn sie braucht neue Skischuhe. Überall wimmelt es von Menschen. „Dieser Flohmarkt ist wahnsinnig praktisch“, freut sich Regine Eckert.

Sie ist da, um etwas zu verkaufen, das sie nicht mehr benötigt. „Das ist anders als bei sonstigen Flohmärkten“, erzählt sie. Denn: Jeder, der etwas hat, das nicht mehr genutzt wird, kann es verkaufen. Man muss dazu kein Mitglied des Vereins sein. Einzige Voraussetzung: Es muss ein Wintersportartikel sein. Bereits zuvor wurden Tische aufgestellt, die etwa 50 Verkäufer mussten sich also nur noch einen schnappen und dort ihre Ware ausstellen. Auch der Umweltaspekt wird mit dieser Aktion bedient, denn nicht mehr Benötigtes wird verkauft statt weggeworfen.

Über 30 Jahre Skibasar beim Friedberger Alpenverein

Die Idee des Skibasars habe der Alpenverein schon vor über 30 Jahren gehabt, berichtet Richard Mayr. Er ist der erste Vorsitzende und ebenfalls vor Ort. „Man trifft hier viele Bekannte. Da kann man sich dann unterhalten und über das Skifahren und die neusten Neuigkeiten austauschen“, sagt er. „Der Basar wird vor allem von der Vorfreude auf die kommende Saison getragen.“ Initiator des Flohmarktes ist Georg Bogdain, Wintertourenwart bei der Friedberger Sektion.

Sowohl Käufer als auch Verkäufer freuen sich immer wieder, dabei zu sein. „Es wäre ja schade, wenn die Sachen dann im Keller stehen bleiben“, findet Mayr. Und so sind viele Friedberger nun gerüstet für die kommende Saison.

Los geht es beim Friedberger Alpenverein mit einem Skilager für Schüler zwischen zehn und 17 Jahren in Werfenweng (Salzburger Land) vom 2. bis 5. Januar. Anmeldung bis 25. Oktober. Die Ski- und Snowboardkurse starten am 11. Januar. Fortsetzung am 18. und 25. Januar. Treffpunkt ist jeweils um 6 Uhr am Volksfestplatz. Anmeldung am 3. und 10. Dezember ab 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Alpenvereins Friedberg.

