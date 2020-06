vor 17 Min.

So erlebten die Besucher den ersten Tag der Landesausstellung in Friedberg

Hier schaute sich Wissenschaftsminister Bernd Sibler die Bayerische Landesausstellung 2020 im Friedberger Schloss bei einem Medientermin an. Seit Mittwoch ist sie für die Öffentlichkeit zugänglich.

Plus Seit Mittwoch ist die Landesausstellung in Aichach und Friedberg für Besucher geöffnet. Dabei geht das Haus der Bayerischen Geschichte neue Wege. Was die Besucher davon halten.

Von Michael Postl

Eigentlich ist Dr. Peter Wolf promovierter Historiker. Für die diesjährige Landesausstellung in Friedberg hat der Referatsleiter Ausstellungen des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst jedoch auch der Psychologie bedient. Zum Beispiel, um die Exponate zu platzieren: „Die Setzkästen sind nicht auf Augenhöhe des Besuchers, sie stehen knapp über dem Boden. Das lässt den Raum weniger überladen wirken“, sagt Wolf.

Dieser Umstand ist auch den ersten Besuchern der Ausstellung am Mittwochvormittag aufgefallen: „Die Räume wirken offener, luftiger“, sagt ein Mann, der für die Landesausstellung eigens aus dem Allgäu angereist ist.

Erste Besucherzahlen gibt es derweil noch nicht. Verbrachte man allerdings mehrere Stunden im Nieselregen am Friedberger Schloss, dürften es durchaus mehr Besucher sein, die sich die Landesausstellung ansehen.

Landesausstellung in Friedberg: Neue Wege durch neue Beleuchtung

Denn auch deren Beleuchtungskonzept ist neuartig: „Wir haben keine einzelnen, grellen Lampen mehr und beleuchten die Devotionalien eher indirekt“, erklärt Wolf. Das weiche Licht wirke dabei einladender. „Das ist mir auch direkt aufgefallen“, sagt ein Lehrer aus Kempten und fügt hinzu: „Ich fand es schön!“

Seine Kollegin pflichtet ihm bei: „Wir waren schon bei mehreren Landesausstellungen, diese war auf jeden Fall sehr gut!“ Ob sie denn ihre ins Wittelsbacher Schloss mitnehmen würden? „Das wäre sicherlich eine Idee. Gerade für Kinder gibt es hier zahlreiche Vorteile“, sagen die Kemptener.

„Zum Beispiel, dass manche Exponate in einfacher Sprache erklärt werden“. Dies unterstützt auch Dr. Wolf, der die Ausstellung mit konzipiert hat: „Mit den verständlich formulierten Texten holen wir insbesondere Kinder ab“, erklärt der Historiker.

Seit Mittwoch ist die Landesausstellung in Aichach und Friedberg für Besucher geöffnet. Dabei geht das Haus der Bayerischen Geschichte neue Wege. Was die Besucher bislang davon halten. Video: Michael Postl

Geschafft hat er das offenbar bei Richard und Helena. Das Augsburger Geschwisterpaar zeigt sich besonders von einer alten Holztruhe beeindruckt. Das Stück stammt aus dem Mittelalter und ist noch gut erhalten. „Sehr schön fand ich auch die Bilder und die Bausteine“, sagt die siebenjährige Helena, die neben der Landesausstellung auch das Museum im Wittelsbacher Schloss besucht hat.

Landesausstellung 2020: Auch Kinder profitieren

Dort können Kinder mit Bausteinen die Friedberger Innenstadt anhand eines Modells nachbauen. Auch ihr neunjähriger Bruder zieht ein positives Fazit. Und er muss es wissen: Die beiden Kinder sind regelmäßige Museumsgänger und profitieren gerade in der Coronazeit von ihren Erfahrungen.

Auch Michaela Bauermüller hat lobende Worte parat. Sie ist ebenfalls Lehrerin und beschreibt die Ausstellung als „anders“ und „sehr motivierend“. Motivierend deshalb, weil man als Besucher immer mehr erfahren wolle. „Die Führung an sich war schon super“, findet Bauermüller. Besonders haben ihr die vielen Exponate sowie die Handschriften gefallen.

Dem pflichtet auch Baumüllers Partner Michael Findel bei. Der Kemptener, ebenfalls Lehrer, hält die Ausstellung für „sehr gut gegliedert“. Was nach Meinung des Pädagogen jedoch nicht herauskam, war der Umstand, dass die Wittelsbacher Städte auf eine andere Art und Weise geplant wurden.

Dennoch kann sich Findel ebenso wie Bauermüller vorstellen, mit seiner Klasse eine Exkursion ins Wittelsbacher Schloss zu machen, sobald die Corona-Pandemie das wieder zulässt. Für die Schüler sei es jedoch besser, bemerkt Findel, wenn die Texte auf den Tafeln neben den Exponaten besser punktiert wären: „Ein Schlagwort mit dem Thema der Tafel wäre sehr hilfreich. Insgesamt finde ich die Ausstellung jedoch sehr schön.“

Besucher der Landesausstellung sehen roten Faden als Pluspunkt

Auch der rote Faden in der Ausstellung überzeugt die Besucher: „Die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut. Das hilft, die Geschichte nachzuvollziehen“, sagt eine Münchnerin. Diese Historie reicht vom Jahr 1180 bis 1806 und wird chronologisch vom Anfang bis zum Ende der Ausstellung erzählt.

Auch Richard Fischer bemerkt die positive Resonanz der Besucher der Landesauasstellung. Der Referent des Hauses der Bayerischen Geschichte erinnert sich an eine Kollegin aus München, die deren Struktur gelobt habe. „Es freut uns natürlich sehr, wenn Leute vom Fach unsere Arbeit honorieren“, sagt Fischer nicht ohne Stolz.

Ein weiteres großes Thema ist die Inklusion: So weisen einige Tafeln neben den „normal“ beschrifteten Karten auch Texte in Blindenschrift auf. Auch für Rollstuhlfahrer ist gesorgt. Für sie gibt es Aufzüge, zudem können sie besonders nah an einige Exponate heranfahren, da sich darunter ein Hohlraum befindet. Insofern sind die Verantwortlichen nicht nur historisch und psychologisch, sondern auch sozial eingebunden.

