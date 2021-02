18:00 Uhr

So funktionieren künftig die Wertstoffhöfe in Aichach-Friedberg

Plus Vom nächsten Jahr an gibt es weniger Wertstoffhöfe im Landkreis Aichach-Friedberg. Und auch in den verbleibenden gibt es einige Änderungen.

Von Thomas Goßner

Nur noch zehn statt bisher 27 Wertstoffhöfe - so sieht das vom Kreistag beschlossene neue Konzept für die Sammelstellen im Landkreis Aichach-Friedberg aus. Zugleich übernimmt der Kreis auch die bisher von den Städten und Gemeinden betriebenen Annahmestellen für Grüngut und Bauschutt. Wie diese aussehen sollen, damit befasste sich der Umweltausschuss des Kreistags.

Grüngut kann entweder in gedeckelten Containern oder in ebenerdigen Flächen gesammelt werden. Beides hat Vor- und Nachteile: Während Container bei Strauch- und Baumschnitt mit wenig Material rasch verfüllt sind, bergen ebenerdige Sammelstellen wasserrechtliche Probleme und müssen entsprechend gesichert und abgedichtet werden. Container gibt es künftig nur noch in Rehling, Aichach und Kissing. In Rehling und Aichach ist genügend Platz vorhanden, in Kissing müssen für die Erweiterung beziehungsweise Modernisierung des Wertstoffhofs am Moosstaudenweg noch Grundstücke gekauft werden.

Ebenerdige Annahmestellen gibt es in Baar, Todtenweis, Inchenhofen, Affing, Schiltberg, Obergriesbach, Dasing, Friedberg, Eurasburg, Mering und Schmiechen. Teilweise müssen noch die rechtlichen und baulichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Wertstoffhöfe Aichach-Friedberg: Kostet Grüngut künftig Geld?

Nach Einschätzung des Münchner Ingenieurbüros ai GmbH, das im Auftrag des Landkreises das Konzept für die Wertstoffhöfe erarbeitet, funktionieren Grüngutsammelstellen mit Containern auch ohne Aufsichtspersonal gut. Wenn die Gemeinden den Bürgern den zusätzlichen Service einer ebenerdigen Abgabemöglichkeit außerhalb einer Sammelstelle geben möchten, müssen sie dafür Aufsichtspersonal stellen.

Der Landkreis übernimmt die Abfuhr, die Verwertung läuft über die Abfallverwertung Augsburg (AVA). Ob die Anlieferung gebührenpflichtig ist, hängt vom Ergebnis der Ausschreibung und der weiteren Kostenentwicklung in der Abfallwirtschaft ab.

Noch stärker reduziert werden die Annahmestellen für Bauschutt. Die Abgabe ist künftig nur noch in Todtenweis, Dasing, Friedberg, Kissing, Mering und Schiltberg möglich; dazu kommen private Verwerter in Affing, Aichach, Eurasburg und Pöttmes. Da die Entsorgung von gemischtem Bauschutt sehr teuer geworden ist, rät das Ingenieurbüro, Container für mindestens drei Fraktionen vorzuhalten, nämlich Steine, Gipskarton und Gasbeton. Denkbar sind auch Container für Flachglas. Brennbarer Bauschutt ist als Sperr- oder Hausmüll zu entsorgen.

Bargeldloses Bezahlen auf den Wertstoffhöfen in Aichach-Friedberg

Die Gutachter empfehlen ein bargeldloses Bezahlsystem, für das Telefon und Internet auf den Sammelstellen nötig sind. Falls Gemeinden eigenes Personal für die Grüngutannahme stellen, könnten diese Mitarbeiter auch die Anlieferung von Bauschutt beaufsichtigen. Die Preise zwischen den privaten und den kommunalen Annahmestellen sollen möglichst abgestimmt sein.

In der Weiterentwicklung des im November verabschiedeten Konzepts sollen auch Sammelstellen für Altholz eingerichtet werden, das mit Holzschutzmitteln behandelt wurde. Dazu zählen zum Beispiel Bahnschwellen, Leitungsmasten, Rebpfähle oder Hopfenstangen. Das Ingenieurbüro ai schlägt dafür die Wertstoffhöfe in Todtenweis, Aichach, Dasing, Friedberg und Mering vor.

Elektrogeräte landen nicht mehr im Container, sondern werden von den Mitarbeitern an Übergabetischen angenommen. Bild: Marcus Merk (Symbolbild)

Neu geregelt wird zudem die Abgabe von Elektrogeräten. Immer wieder landen nämlich auch alte Batterien und Akkus in den Containern, die sich zum einen bei einer Beschädigung entzünden können, zum anderen wiederverwertbare Rohstoffe wie Zink, Kupfer, Eisen, Silber, Lithium oder Nickel enthalten.

Übergabetische statt Container für Elektrogeräte

Die Anlieferer sollen ihre Altgeräte darum künftig nicht mehr in die Container werfen, sondern diese auf Übergabetische legen. Dort kümmert sich dann das Personal um die Verteilung auf die entsprechenden Sammelboxen. Mit den Mitarbeitern der Sammelstellen Dasing werden die entsprechenden Abläufe erprobt.

Die Tische und Boxen sollen in einem überdachten Unterstand stehen, für die der Designer Markus Heinsdorff ein einheitliches Erscheinungsbild entworfen hat. Gabionenwände mit sauberem Plastikmüll sollen den inhaltlichen Bezug herstellen, außerdem sind Informationstafeln zum Thema Wertstoff vorgesehen. Die Kosten für eine solche Station betragen knapp 70.000 Euro.

