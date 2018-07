10.07.2018

So funktioniert die Brennstoffzelle

Am Oberfeld erzeugen die Häuser Strom und Wärme selbst

Einen neuen Weg beschreitet die Baufirma Dumberger bei ihren Häusern am Meringer Oberfeld. Diese werden mit sogenannten Brennstoffzellen ausgestattet, die Strom und Wärme selbst erzeugen. Dazu ließ die Hersteller-Firma Viessmann nun ihren Energietruck vorfahren, in dem sich die Hauskäufer am Oberfeld über die Technik informieren konnten. Die Brennstoffzelle, die bei den Häusern am Oberfeld eingebaut wird, ist wärmegeführt und stromoptimiert.

Der integrierte Energiemanager ist lernfähig und reagiert auf die persönlichen Bedürfnisse der Bewohner. Die Lebensdauer ist auf mindestens 80000 Betriebsstunden ausgelegt.

