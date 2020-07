vor 34 Min.

So hat sich Martha Stimpfle für die Dasinger Wurzelkinder eingesetzt

Plus Martha Stimpfle betreute knapp 46 Jahre lang die Kinder der Dasinger Kita Wurzelkinder. Eine Begebenheit ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben.

Von Michael Postl

Papa, sagt das Mädchen, Papa, du sprichst jetzt Deutsch. Dabei trat die Tochter so bestimmt auf, wie man es nur von wenigen Vierjährigen kennt. Deshalb blieb Martha Stimpfle diese Begebenheit nachhaltig in Erinnerung. Die Eltern des Mädchens stammten aus der Türkei, in der Regel fungierte das Mädchen als Übersetzerin zwischen den Eltern und ihrer Dasinger Kindergärtnerin.

Offenbar wurde ihr das aber irgendwann zu bunt, erzählt die Pädagogin. Eines zeigt dieses Ereignis, das bereits über zwei Jahrzehnte zurückliegt: Kinder fühlen sich wohl in der Gegenwart der Kita-Leiterin – sie können sagen, was ihnen auf der Zunge liegt.

Das zeigt Stimpfle auch. Denn ihre Tür stand stets offen – nicht nur im übertragenen Sinne. Selbst als sie die Leitung des Kinderhauses „Bei uns passt’s“ und vor zwei Jahren die der Kita Wurzelkinder übernahm und die Büroarbeiten mehr wurden, konnten die Kinder mit Problemen zu ihr kommen. „Ich wollte keinen Bürojob und den direkten Kontakt zu den Kindern“, sagt Stimpfle. „Nach diesem Motto habe ich auch gearbeitet.“

Wie Martha Stimpfle die Wurzelkinder in Dasing erdete

Und das seit fast 46 Jahren. Denn so lange schon „erdet“ sie die Einrichtungen in der Gemeinde Dasing, unter anderem die Wurzelkinder. „Erden deshalb, weil jeder Baum fest in der Erde verankert sein muss, um wachsen zu können – und dafür legen wir den Grundstein, sprich: die Wurzel“, sagt die Leiterin der Dasinger Kita. Ende Juli trat die 63-Jährige nun ab und hat viel zu erzählen aus ihrem Leben. So viel, dass sie gar nicht weiß, wo sie anfangen soll.

Anfangs war Martha Stimpfle 17 Jahre alt und wusste genau, dass sie in ihrem Beruf mit Kindern arbeiten möchte. Deshalb bewarb sie sich nach der Schule beim Kindergarten – und wurde trotz ihres jungen Alters genommen. Damals war Stimpfle Kinderpflegerin, dank zweier Weiterbildungen in München und Dillingen arbeitete sie sich jedoch bis kurz vor der Jahrtausendwende zur Kindergarten-Fachwirtin hoch.

Doch bereits zuvor hatte Stimpfle auch ohne die Zusatzqualifikationen Gruppen geleitet, die praktische Erfahrung hatte einen hohen Stellenwert damals. „Ein Studium ist schon von Vorteil, aber die Praxis wiegt viel mehr“, ist sich Stimpfle sicher.

Erfahrung hat sie nicht nur im Umgang mit Kindergartenkindern. Denn Stimpfle war auch schon in der Krippe aktiv, betreute integrative Gruppen und hat die ersten Schritte des Dasinger Kinderhortes mitgemacht. Dabei half sie zeitweise auch bei den Hausaufgaben.

Stimpfle betreute bei den Dasinger Wurzelkindern auch den Bürgermeister

Doch so facettenreich ihre Arbeit auch war, die Kinder sind gleich geblieben. „Klar hinterfragen sie heute mehr“, sagt Stimpfle. „Aber wir pflegen einen partizipatorischen Ansatz“. Dieser lässt den Kindern Freiräume und fördert ihre Mitbestimmung. Die ist auch bei Streitigkeiten wichtig. Denn Stimpfle ließ die Kinder stets selbst zu der Erkenntnis kommen, etwas falsch gemacht zu haben.

Die Leiterin der Kindertagesstätte Martha Stimpfle inmitten der Kinder. Bild: Katja Doblaski (Archiv)

„Eine Entschuldigung ist schnell ausgesprochen“, sagt sie. Aber die Einsicht dahinter sei viel wichtiger. Ob die Kinder fordernder geworden sind, kann Stimpfle derweil nicht sagen. „Ich sehe das Kind als Ganzes und individuell, Vergleiche sind schwierig.“

Mit diesem Ansatz hat sie zahlreiche Kinder auf den Weg gebracht, manche schickten dann ihre Kinder und sogar ihre Enkel zu den Wurzelkindern. Darunter waren auch viele lokale Bekanntheiten, zum Beispiel Andreas Wiesner. Der heutige Bürgermeister war als Knirps einer der ersten Jahrgänge, die Stimpfle betreute.

„Sie ist ein Stück weit das Gesicht der Kita“, sagt Wiesner. „Sie war lieb zu uns, konnte aber auch streng sein.“ Zudem zeige Stimpfle immer klare Kante. „Eine solche Persönlichkeit prägt auch einen Ort wie Dasing“, fügt Wiesner hinzu. Denn nicht umsonst sei ein Großteil der Dasinger durch Stimpfles Schule gegangen.

Mit einem Klischee will Martha Stimpfle von den Dasinger Wurzelkindern aufräumen

Stimpfle freuen diese Komplimente spürbar. Dennoch will sie mit einem Klischee aufräumen: „Wir sind keine Basteltanten“, sagt sie. „Schließlich fördern und erziehen wir die Kinder.“ Und das individuell, denn „wir arbeiten nicht nach Schablonen.“

Verändert hat sich dennoch einiges in den knapp fünf Jahrzehnten, während derer Stimpfle zur Vorzeige-Kindergärtnerin avancierte. „Man merkt schon, dass es immer weniger Erzieher gibt“, sagt Stimpfle. „Aber das war auch vor mindestens 15 Jahren ein Problem.“ Mit der wachsenden Anzahl der Kinder kann der Personalnachwuchs lange nicht mehr mithalten, vor zwei Jahren hatte Stimpfle insgesamt etwa 200 Kinder in ihrer Kita.

Dennoch will sie ihren Beruf nicht missen, das zeigte schon ihre Abschiedsfeier. „Das war total berührend“, sagt Stimpfle. Bürgermeister Wiesner überreichte ihr ihre erste Bewerbung, die Kinder drehten ein Video und auch die Eltern halfen tatkräftig mit, um Stimpfle einen gebührenden Abschied zu bereiten.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen