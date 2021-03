17:57 Uhr

So hilft Fußballer Sascha Mölders Gastronomen in der Corona-Pandemie

Plus Der Fußballprofi Sascha Mölders versteigert Trikots und Fußballschuhe für einen guten Zweck. Wen der 35-Jährige in Mering unterstützen will.

Von Sebastian Richly

Als Stürmer ist Fußballprofi Sascha Mölders von Berufswegen schon ein Typ, der nicht lange fackelt. Der Kapitän des TSV 1860 München gilt aber auch außerhalb des Platzes als Mann der Tat – und ist auch deshalb so beliebt bei den Fans. Seinem Ruf wurde der 35-Jährige nun erneut gerecht. Um den angeschlagenen Gastronomen in Mering zu helfen, versteigerte Mölders kurzerhand mehrere Trikots und Fußballschuhe. Ein Fansouvenir bringt besonders viel Geld.

Mölders, der mit seiner Familie in Mering wohnt und dort als Jugendtrainer beim SV Mering tätig ist, möchte "in dieser beschissenen Zeit" anderen helfen, wie er auf der Plattform Instagram vergangene Woche mitteilte. Und schon bald darauf konnten Fans getragene Fußballschuhe und Trikots des Stürmers auf der Internet-Plattform Ebay erwerben – eine persönliche Widmung inklusive. Neben seiner Arbeitskleidung bei den Münchner Löwen stand auch ein Andenken an seine Zeit beim FC Augsburg und sogar ein Trikot von Rot-Weiss Essen zum Verkauf. In seiner Heimatstadt Essen startete Mölders einst seine Fußballerkarriere.

Benefizaktion von Sascha Mölders: Löwen-Trikot heiß begehrt

Auf die Idee, seine Sachen zu versteigern, kam Sascha Mölders, nachdem die Familie Pizzen geholt hatte. Ehefrau Ivonne Mölders erinnert sich: "Wenn man etwas bestellt und abholt, spricht man auch immer mit den Gastronomen über die Situation. Die erzählen einem dann auch, wie beschissen es ihnen geht." Deshalb hat sich Sascha Mölders dazu entschlossen, etwas zu unternehmen. "Das wollte ich eigentlich schon länger machen. Ich kenne viele Gastronomen in Mering persönlich und weiß, wie schwierig die Lage für die Branche ist. Da wollte ich unbedingt helfen", so Sascha Mölders auf Nachfrage.

Sascha Mölders versteigerte Trikots für den guten Zweck. Allein das Heimtrikot der Münchner Löwen brachte mehr als 2500 Euro ein. Bild: Screenshot Ebay

Gesagt, getan. Am Donnerstagabend stand dann fest: Insgesamt brachte die Benefizaktion zwischen 6000 und 7000 Euro ein. Zwölf Artikel wechselten den Besitzer. Der absolute Verkaufsschlager war übrigens das aktuelle Heimtrikot des TSV 1860 München, das mehr als 2500 Euro einbrachte.

Fußballprofi Sascha Mölders aus Mering gibt "Besonderes" ab

Dass bei der Aktion so viel Geld herausspringen würde, damit hatte man auch bei Familie Mölders nicht gerechnet: "Das ist absolut phänomenal. Das hatte keiner erwartet und zeigt, wie eng die Fans in dieser Zeit zusammenhalten. Natürlich sind die Sachen niemals so viel wert, aber die Leute zahlen das, weil sie etwas Gutes tun wollen", schwärmt Sascha Mölders.

Der Fußballprofi überlegt, ob er noch weitere Trikots versteigern soll: "Wenn ich damit helfen kann, warum nicht. Ich habe in meiner Karriere genügend Trikots und Schuhe angesammelt. Ich schaue mal, was ich noch finde." Leicht fällt es dem Löwen-Kapitän aber nicht, seine Sachen zu versteigern: "Manche Stücke haben schon einen emotionalen Wert für mich.

Die Fußballschuhe, die ich in der Relegation gegen Saarbrücken getragen habe, sind zum Beispiel etwas ganz Besonderes für mich. Aber die Aktion war es wert." In zwei Spielen erzielte Mölders drei Tore und war so maßgeblich am Aufstieg in die 3. Liga beteiligt. Für den Stürmer war es der erste Aufstieg seiner Karriere. Die Schuhe brachten mehr als 300 Euro ein.

Welchen Gastronomen die Hilfe zukommen wird, weiß Mölders noch nicht genau: "Da müssen wir erst noch schauen. Wir hatten drei Restaurants im Auge, aber es gibt in Mering ja deutlich mehr. Es ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein für die angeschlagenen Wirte", so der Fußballprofi auf Nachfrage. Auf jeden Fall möchte Mölders das Andechser unterstützen. Das Traditionswirtshaus traf es besonders hart. Kurz nach Weihnachten brach dort ein Großfeuer aus und richtete einen erheblichen Schaden an.

Unterstützung von Sascha Mölders: Meringer Wirt des Andechsers freut sich

Wirt Christian Baumüller ist seit der Katastrophe um den Wiederaufbau seines Wirtshauses bemüht. Er kennt Sascha Mölders gut und freut sich über die Hilfe des Fußballprofis: "Unabhängig welcher Betrag hängen bleibt, ist das eine ganz tolle Aktion. Das ist typisch für den Sascha – er ist sehr hilfsbereit." Für Baumüller sind solche Aktionen prinzipiell wichtig in der Pandemie-Zeit: "Vielen Branchen geht es finanziell schlecht. Vielleicht werden andere so angespornt. Es ist auf jeden Fall eine tolle Geste."

Auch bei unseren Lesern im Internet kam die Aktion des Löwen-Stürmers gut an. Auf unserer Facebook-Seite gab es viel Zustimmung. "Respekt" und "tolle Aktion" war die vorherrschende Meinung der Nutzer.

Derweil bereitet sich Sascha Mölders auf das nächste Spiel seiner Münchner Löwen am Samstag bei seinem früheren Verein MSV Duisburg vor. Auch ein Duisburger Trikot versteigerte Mölders für den guten Zweck. Auf dem Platz will der 35-Jährige aber wieder das machen, was er am besten kann: Tore schießen. Aktuell führt er die Torschützenliste an. Sollte am Ende der Saison noch der Aufstieg folgen, dürften Trikots und Schuhe bei einer möglichen Benefizaktion sicher noch mehr Geld einbringen.

