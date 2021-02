12:01 Uhr

So ist es der Flüchtlingsfamilie aus Moria ergangen

Nach dem Brand in dem griechischen Flüchtlingslager Moria hat auch der Landkreis Aichach-Friedberg eine Familie aufgenommen. Diese lebt nun seit einem Monat in Mering.

Insgesamt 100 Flüchtlinge aus Griechenland nahm der Freistaat Bayern nach einer Aufnahmezusage vom Herbst 2020 auf. Eine dreiköpfige Familie kam ins Wittelsbacher Land, nach einem Beschluss des Kreistags im September. Seit etwa einem Monat wohnt die junge Familie nun in Mering: der 25-jährige Vater, seine 20-jährige Frau und das erst 3,5 Monate alte Baby.

Sie wurden über das Aufnahmeverfahren des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aufgenommen und reisten Anfang Dezember nach Deutschland ein. Vom Grenzdurchgangslager Friedland wurden sie am 21. Dezember mit dem Bus nach Mering gebracht. So berichtete das Landratsamt Aichach-Friedberg in seiner Mitteilung.

Ehrenamtliche aus Mering kümmern sich um die Neuankömmlinge

Nach der Ankunft wurden die Neu-Meringer von der Vermieterin, der Asylkoordinatorin von Mering Maureen Lermer, einem Ehrenamtlichen sowie Mitarbeitern des Landratsamtes in Empfang genommen. Der seit vielen Jahren ehrenamtlich engagierte Helfer Siggi Schwab hatte noch einen syrischen ehemaligen Asylbewerber mitgebracht, der für die Familie übersetzte.

Nachdem die Wohnung besichtigt und bezogen worden war, wurden Formalitäten wie die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis oder eine Antragstellung beim Jobcenter gemeinsam getätigt. Um gleich auf eigenen Beinen zu stehen, bot ein weiterer anerkannter syrischer Asylbewerber der Familie an, sie beim Lebensmitteleinkauf zu begleiten. So konnte die Familie gleich einen ersten Eindruck von Mering gewinnen und erste Kontakte knüpfen.

Zwischenzeitlich lebt die Familie seit einem guten Monat in Mering. Seit Anfang Januar 2021 besteht ein Mietverhältnis in einer der Wohnungen in der Meringer Hartwaldstraße zwischen dem Wohnungseigentümer und der Familie. Landrat Klaus Metzger ist zufrieden: "Wir freuen uns, dass die Familie in Absprache mit dem Eigentümer Christian Gumpp nun gerade in dieser Wohnung ein neues Zuhause gefunden hat. Die Wohnungen sind unseres Wissens nach nun alle belegt, dienen ganz unterschiedlichen Menschen als neue Heimstatt und werden damit nun in unserem Sinne genutzt."

Es gibt verschiedene Unterstützungsangebote in Merin

Aufgrund der Aufnahmezusage verfügt die Familie in Deutschland über ein Aufenthaltsrecht. Der Familie wurde bereits in Griechenland im Rahmen ihres Asylantrages die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. Die Bundesrepublik Deutschland hat zugesagt, Menschen, die bereits über ein Bleiberecht in Griechenland verfügen, nach bestimmten humanitären Kriterien in Deutschland aufzunehmen.

Hierzu gehörte auch die nun in Mering lebende Familie. Diesen Personen wurde durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Aufnahmebescheid ausgestellt. Dieser stellt die Grundlage für ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland dar. Ein neues Asylverfahren ist nicht nötig. Vielmehr stand bereits fest, dass die Familie auch in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis erhalten wird.

Nach Aussage des Ehrenamtlichen Siggi Schwab ist die Familie bislang gut in Mering angekommen, es gibt verschiedene Unterstützungsangebote, und auch die bereits hier lebenden anerkannten syrischen Staatsangehörigen unterstützen die Familie dabei, in Mering anzukommen.

