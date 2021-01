vor 19 Min.

So kann Mering den Stillstand in der Ortsmitte überwinden

Plus Mit vielen kleinen Schritten statt einem großen Wurf könnte bei der Meringer Ortsgestaltung endlich etwas vorwärts gehen.

Von Gönül Frey

In Mering soll sich etwas ändern. Der Wille dazu ist seit Jahren deutlich spürbar. Mit viel Aufwand und Engagement haben Kommunalpolitiker, beteiligte Bürger und mittlerweile eine Vielzahl an Planungsbüros an der Ortsgestaltung der Zukunft getüftelt.

Tatsächlich umgesetzt wurde bisher jedoch sehr wenig. Mit extrem umfangreichen Konzepten, sei es in Bezug auf die Verkehrsgestaltung im Zentrum oder in Bezug auf die Frage nach einem neuen Rathaus und einem Bürgerzentrum, hat sich die Kommune ein Stück weit selbst blockiert.

Lieber einen kleinen Bereich im Zentrum neu gestalten als gar nichts

Bürgermeister Florian Mayer schlägt deshalb den richtigen Weg ein, wenn er bei der Umsetzung, die in der Städtebauförderung festgelegten Ziele in möglichst kleine, überschaubare Projekte unterteilen will. So bekommt Mering den gewünschten verkehrsberuhigten Geschäftsbereich vielleicht erst einmal nur rund um den Marktplatz. Das ist aber allemal besser als das perfekte große Konzepte für die gesamte Einkaufsmeile an der Münchner/Augsburger Straße, das in der Schublade verstaubt, weil die Realisierung zu kompliziert und zu teuer ist.

Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Marktgemeinde ist dies eine gute Strategie, um trotz der schwierigen Umstände, nach und nach etwas in Mering vorwärts zu bringen und den Stillstand der vergangenen Jahre zu überwinden.

