07:00 Uhr

So könnte der neue Ortskern von Dasing einmal aussehen

Plus In Dasing berieten der Gemeinderat, Vereine und Bürger über das neue Verwaltungsgebäude. Welche Folgen das Bauprojekt hat und wie es finanziert werden soll.

Von Michael Postl

In der Sondersitzung des Gemeinderates bezogen Räte, Bürger und Vereinsmitglieder, die die Tenne als Veranstaltungsraum nutzen, Stellung zu Dasings neuer Mitte. Denn im kommenden Jahr soll die Planung für das Rathaus an der Kirchstraße fortgesetzt und dieses erweitert beziehungsweise umgebaut werden.

Dazu gehören auch Änderungen an der Tenne. Sie wird umgestaltet, soll dabei jedoch in ihren Grundfesten erhalten bleiben. Zudem ist der Plan, sie barrierefrei zu machen und mit einem Aufzug und Lagerräumen auszustatten. In der Tenne finden derzeit nicht nur die Gemeinderatssitzungen, sondern in pandemiefreien Zeiten auch Veranstaltungen der Dasinger Vereine statt.

Dazu gehören das Weinfest und Veranstaltungen des Musikvereins und der Burschen und Derndl Dasing statt. Erstere wiesen in ihren Beiträgen insbesondere darauf hin, dass sie einen Abstellraum für ihre Instrumente beziehungsweise die dazugehörigen Koffer benötigen. Dazu kommen noch Bierzeltgarnituren, die ebenfalls Raum benötigen.

Der neue Ortskern in Dasing könnte in drei Schritten entstehen

Auch eine geeignete Größe für die Küche muss noch gefunden werden. Denn diese wird unter anderem bei Pfarrfesten genutzt. Wichtig seien dabei insbesondere viele Ablageflächen und Regale.

So soll Dasings neue Mitte in etwa aussehen: Links die Tenne, rechts das neue Verwaltungsgebäude. Oberhalb entsteht der Ratssaal. Bild: Architektenbüro Haack + Höpfner

Ein weiterer Schritt ist der Neubau des Gebäudes der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, sprich des Rathauses. Dort sollen in Zukunft die Bürgermeister der Gemeinschaftsmitglieder Adelzhausen, Dasing, Eurasburg, Obergriesbach und Sielenbach einen gemeinsamen Büroraum haben.

Dritter Bestandteil des Bauvorhabens ist der Neubau des Ratssaals, der nicht nur für gemeindliche Veranstaltungen, sondern auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Denn dort soll neben dem Ratssaal auch ein Raum der Begegnung entstehen, indem beispielsweise das Seniorensingen stattfindet. Dieser sei auch für Hochzeiten und Sektempfänge geeignet. Dieser Bauteil wird als Ersatzbau für die bestehende alte Schule realisiert.

Im Raum stand ob der angespannten Parkplatzsituation zudem der Bau einer Tiefgarage. Wirklich realisierbar dürfte dieser Plan jedoch nicht sein, wenn es nach Peter Fiehl ( CSU) geht. Der Laimeringer sah die Idee grundsätzlich positiv, wies jedoch im selben Atemzug auf die viel zu hohen Kosten hin.

Das neue Rathaus gehört zu den großen Projekten der Gemeinde Dasing. Bild: Architektenbüro Haack + Höpfner

Neuer Ortskern in Dasing: Kommt auch eine Tiefgarage?

Diesen Bedenken stimmt auch der Architekt des Bauvorhabens, John Höpfner zu. Er verweist darauf, dass sein Bestreben grundsätzlich sei, die Wirtschaftlichkeit des Bauprojektes sicherzustellen. Dies gelinge jedoch nicht, wenn die Folgekosten einer Tiefgarage noch dazukämen. „Diese können bis zu 20 Prozent der Gesamtkosten ausmachen“, sagt der Bauplaner.

Mit etwa 40 oberirdischen Parkplätzen würde deren Zahl im Vergleich zur aktuellen Stellplatzsituation minimal sinken – vorausgesetzt, eine Tiefgarage wird nicht gebaut.

Zu den Kosten halten sich die Beteiligten jedoch noch bedeckt, im Gemeinderat rechnet man mit mehreren Millionen Euro. Deshalb ist das Gremium auch bestrebt, das Bauvorhaben in drei Abschnitte zu unterteilen, um die Gesamtkosten nicht auf einmal tragen zu müssen.

Darauf wies Johann Kügle (CSU) noch einmal explizit hin. Auch das Architektenbüro Haack + Höpfner ist gewillt, der Gemeinde in dieser Sache entgegenzukommen, eine Unterteilung in drei Bauabschnitte biete sich ohnehin an.

Neuer Ortskern in Dasing: Die Identität soll erhalten bleiben

Das Projekt an sich habe das Münchner Architektenbüro gut umgesetzt, darin waren sich die Gemeinderäte weitgehend einig. Dieser Meinung ist auch Kreisbaumeister Andres Richter. Er findet, dass durch die Gebäudestellung des Neubaus und die Sichtachse zwischen Maibaum und Kriegerdenkmal zum Kirchturm eine Aufwertung der Ortsmitte entstehe.

Ein paar Hausaufgaben gaben die Dasinger dem Architekten dann aber doch mit. Dabei beteiligten sich jedoch nicht nur die Gemeinderäte, sondern auch die zahlreichen anwesenden Zuhörer, insbesondere Vereinsmitglieder. Es ging dabei um die bereits erwähnte Ausstattung der Küche und einen Abstellraum.

Grundsätzlich, so sagt es der verantwortliche Architekt John Höpfner, „fügen wir uns in die Maßstäblichkeit des Ortes ein.“ Dazu gehören unter anderem lang gestreckte Dächer mit Holzkonstruktionen, viel Holz an den Fassaden und das Einbetten in den Hangverlauf. Wichtig sei es, die Optik des ehemaligen Bauerndorfes Dasing zu erhalten und dennoch eine innovative Lösung zu finden.

Der Neubau soll zudem die Nachbargrundstücke nicht beeinträchtigen, keines von ihnen wird eingeschränkt oder muss gar weichen. Anders ist es bei der angrenzenden Kirchstraße, dort soll ein verkehrsberuhigter Bereich entstehen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen