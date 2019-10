vor 6 Min.

So kommt ihr fit durch den Herbst

Die große Erkältungswelle naht wieder. K!ar.Texterin Eva-Maria Dillitz hat eine Friedberger Ärztin gefragt, wie ihr diesmal verschont bleibt.

Von Eva-Maria Dillitz

Spätestens jetzt kann man vor dem Herbst nicht mehr die Augen verschließen: Morgens hat es eisige Temperaturen, mittags fühlt es sich spätsommerlich an und abends möchte man sich am liebsten mit einer heißen Tasse Tee einkuscheln. Bei einem derartig häufigen Temperaturwechsel spielt das Immunsystem oft nicht mit. Nicht nur der Herbst hält Einzug, auch die Erkältungszeit. Eine Friedberger Fachärztin gibt Tipps, wie man im Herbst gesund bleibt. Dazu haben wir ein Rezept für sogenannte Immun-Booster-Shots, mit denen Euch so schnell nichts umhaut.

Manche Leute erwischt es immer wieder: Fast jedes Jahr liegen sie im Herbst flach. Zufall ist das nicht. Mit einem gut trainierten Immunsystem und einer gesunden Ernährungsweise kann man vorbeugen. „Das Problem für unser Immunsystem ist nämlich das Kontrastprogramm zwischen kalter Luft draußen und warmer Zimmerluft“, erklärt Ellen Polczynski, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde in Friedberg.

Das hilft den Abwehrkräften: Sport an der frischen Luft

Möchte man seine Abwehrkräfte stärken, sollte man regelmäßig an der frischen Luft Sport treiben. Polczynski setzt bei vier Mal pro Woche für eine Stunde das Minimum an. Im besten Fall bewege man sich natürlich täglich. Aber auch ein Saunagang biete dem Körper die Möglichkeit, sich auf den Wechsel zwischen kalt und warm vorzubereiten. Um Wirkung zu erzielen, eignen sich laut der Ärztin je zwei bis drei Saunagänge, zwei Mal pro Woche. Bei Venenerkrankungen sollte man jedoch besser darauf verzichten. Was man hingegen jeden Tag unter der Dusche machen kann, sind Kneipp-Güsse. Dazu braust man den Körper mit kaltem Wasser ab, beginnend beim rechten Fuß. Nach den Beinen folgen die Arme und zu letzt wird auch der Oberkörper kurz abgebraust. Danach sollte man sich nicht mehr warm abduschen.

Eine wichtige Rolle spielt jedoch auch das, was wir dem Körper jeden Tag an Nährstoffen zufügen. Gerade im Winter ergänzen viele Menschen künstlich Vitamin C und Zink. Das ist aber laut Polczynski bei einer ausgewogenen, pflanzenbasierten Ernährung überhaupt nicht nötig: „Vegetarier die sich ausgewogen ernähren, haben eine höhere Zufuhr an für das Immunsystem wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen.“ Insgesamt belaste die vegetarische Kost den Körper und insbesondere die Verdauung weniger. Generell gelte: Je weniger sich der Körper mit ungesunden Bestandteilen der Nahrung auseinandersetzen muss, desto besser reagiert auch dessen Abwehrsystem bei vermeintlichen Belastungen.

Zwiebeln, Knoblauch und rote Beete sind gute fürs Immunsystem

„Wer positiv einwirken möchte, sollte viel Zwiebeln, Knoblauch, Senf, Meerrettich, Sellerie und rote Beete in die Ernährung integrieren“, empfiehlt Polczynski. Auch Saft aus Stangensellerie kann ihr zufolge das Immunsystem stärken.

Viele Menschen setzen aber auch auf sogenannte Superfoods. Darunter fallen unter anderem die Vitamin-C-reiche Aroniabeere, Ginseng, der seit langer Zeit bei Erkältungen eingesetzt wird, Manukahonig, dessen Heilwirkung deutlich über normalem Honig liegen soll, oder Ingwer. Das sei laut Polczynski auch eine gute Idee, jedoch könne man genauso gut heimische Superfoods wie Rot- und Weißkraut, getrocknete Heidelbeeren, Leinsamen oder Brokkoli verzehren. „Dass Probiotika direkten Einfluss auf das Immunsystem haben, ist hingegen nicht belegt“, sagt die Ärztin. Auf teure, mit Probiotika angereicherte Lebensmittel, könne man verzichten. Diese enthalten außerdem häufig einen sehr hohen Zuckeranteil.

Oft unterschätzt wird hingegen ausreichender Schlaf: „Es gibt keine generelle Schlafempfehlung für alle Menschen, was die Dauer angeht, aber wenn keine Tagesmüdigkeit vorhanden ist, ist dies ein gutes Zeichen“, erklärt Polczynski. Die meisten Menschen verspürten im Winter von Natur aus eine erhöhte Müdigkeit. Das Immunsystem freue sich, wenn wir uns dieser öfter hingeben würden und früher als sonst ins Bett hüpfen.

Immun-Booster Shots beugen Erkältungen vor

Zutaten

3 Orangen

1 Zitrone

2 Karotten

1 Stück Ingwer

Zubereitung/Verzehr

1. Orangen und Zitrone schälen und zusammen mit den anderen Zutaten in einen Entsafter geben.

2. Falls man keinen Entsafter hat, können Orangen und Zitrone von Hand ausgepresst werden. Ingwer kann man durch eine Knoblauchpresse drücken. Karotten weglassen oder im Foodprozessor zerkleinern. Anschließend durch Siebtuch auspressen.

3. Gekühlt drei Tage haltbar. Morgens auf nüchternen Magen trinken.

Unsere Mitarbeiterin Eva-Maria Dillitz betreibt einen eigenen Blog zum Thema „Gesund essen und leben“. Dort gibt es weitere Rezepte: sunfoodstories.com.

Themen folgen