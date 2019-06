18.06.2019

So läuft die Arbeit der EU

Gymnasiasten erhalten einen Einblick aus erster Hand

Jugendliche vom Gymnasium Friedberg hatten die Möglichkeit, durch eine Insiderin Informationen zur Arbeit der Europäischen Union zu erhalten. Kathrin Obst, ehemalige Schülerin des Gymnasiums, koordiniert in der Verwaltung der EU-Kommission im Bereich Verkehr die Zusammenarbeit zwischen Rat, Kommission und Parlament. Dabei bewegt sie sich immer wieder im Spannungsfeld verschiedener Interessen.

Denn der Bereich Verkehr tangiert neben den unterschiedlichen nationalen Interessen auch zahlreiche andere Bereiche, wie beispielsweise den Bereich Umwelt. Dass dabei eine Einigung bei der Gesetzgebung oft nur nach langen zähen Verhandlungen und Beratungen herbeizuführen ist, veranschaulichte Frau Obst am Beispiel des Schienenverkehrs. Jeder überquere wie selbstverständlich mit der Bahn verschiedene europäische Grenzen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob die Sicherheitsvorschriften auch nach der Grenze noch gelten, ob die Schwellenbreite für den Zug vereinheitlicht ist und ob der Zugführer überhaupt eine Zulassung hat. Diese Annehmlichkeiten sind EU-Bürgern quasi selbstverständlich. Im Zuge des Brexits wird sich jedoch auch im Verkehr einiges ändern, besonders beim Fliegen wird es komplizierter.

Im Anschluss an diese Einblicke nutzten die Schüler die Gelegenheit, um Fragen zu stellen. Während die 9. Klasse des sozialwissenschaftlichen Zweiges sich vor allem für den Berufsweg und das Leben einer Beamtin in Brüssel interessierte, machten die Schüler der Oberstufe deutlich, dass sie von der EU einen stärkeren Einsatz für die Umwelt erwarten. Alle Schüler zeigten sich aber sehr beeindruckt vom Umfang der Tätigkeiten und auch den Folgen der Arbeit in Brüssel und Straßburg. Ihnen wurde klar: Die EU betrifft alle Bürger, auch wenn man sich dessen im Alltag oft nicht bewusst ist und vieles selbstverständlich wirkt. (FA)

