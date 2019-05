vor 43 Min.

So läuft die Betreuung im Friedberger Waldkindergarten ab

Plus Im Altlandkreis wollen mehrere Gemeinden neue Waldkindergärten gründen. In Friedberg werden bereits seit fünf Jahren Kinder unter Bäumen betreut.

Von Heike John

„Achtung, Kinder“ zeigt ein Schild in roter Schrift zwischen den Bäumen. Vom Bahnübergang Hügelsharter Höhe „Am Bahnholz“ sind es nur noch wenige Hundert Meter bis in das Grundstück, in dem sich der Waldkindergarten Friedberg eingerichtet hat. Überall tummeln sich Kinder, die über Wurzeln klettern, im Laub nach Pilzen suchen, auf einem abgebrochenen Ast einen Käfer beobachten oder auf der Lichtung am Maltisch sitzen.

