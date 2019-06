vor 35 Min.

So lebt es sich mit 2,07 Metern Größe

Olaf Göltl aus Mering ist 2,07 Meter groß. Das macht viele Dinge im Alltag schwierig – von der Kleidung bis zur Bahnfahrt.

Von Peter Stöbich

Es hat nichts mit Arroganz zu tun, dass Olaf Göltl auf seine Mitmenschen herabschaut, sondern mit seiner Körpergröße: Der 58-jährige Meringer misst 2,07 Meter und passt in keinen Flugzeugsitz oder ein normales Hotelbett. Im „Klub langer Menschen“ (KLM) leitet er seit zweieinhalb Jahrzehnten den Bezirk München. Mitglieder aus ganz Europa treffen sich bis 1. Juni im niederländischen Utrecht zum Austausch. Eigentlich war der KLM aus einer Notgemeinschaft groß gewachsener Männer entstanden, die im Jahr 1953 Probleme hatten, lange Unterhosen zu finden. „Herren ab 1,90 und Damen ab 1,80 Meter können bei uns aufgenommen werden“, sagt Göltl.

„In der Gründungszeit war eines unserer Hauptziele, eine Steuererleichterung für hochgewachsene Menschen zu bekommen.“ Dieser Versuch blieb jedoch erfolglos. Zu eng, zu kurz, zu niedrig: Auf diese Probleme stößt der Meringer schon fast sein ganzes Leben lang. Mit vielen Hindernissen im Alltag hat er sich einigermaßen arrangiert, doch das Verhalten mancher Mitmenschen geht ihm gehörig auf die Nerven: „Viele starren mich und meine Frau auf der Straße unverblümt an.“

Der Meringer ist sehr engagiert

Monika Göltl ist 1,83 Meter groß und wurde schon als Zwölfjährige für die Klassenlehrerin gehalten; kennengelernt haben sich die beiden im KLM. Der gelernte Elektriker fährt von Mering jeden Tag mit dem Zug nach München, „in der ersten Klasse, weil ich da mehr Beinfreiheit habe“. Beim Baureferat der Stadt München ist er für seine Arbeit als Vertreter schwerbehinderter Kollegen freigestellt. Dafür hat er ein Büro mit festen Sprechstunden, ist aber auch viel auf Außenstellen unterwegs. In seiner Freizeit organisiert er ein abwechslungsreiches Klubprogramm, an dem auch Nichtmitglieder teilnehmen können. Das Angebot reicht von Biergarten- und Konzertbesuchen über Stadtführungen in München bis zu Ausflügen und Wanderungen. „Große Glocke“ heißt ein offizielles Mitteilungsblatt, das halbjährlich erscheint.

Das Selbstbewusstsein, das ihm früher wegen seiner Körpergröße fehlte, entwickelte Göltl erst als Jugendleiter allmählich. „Denn als Kind leidet man, wenn einen die Mitschüler ständig als langen Lulatsch hänseln und man immer nur der Außenseiter ist.“ Mit Schuhgröße 54 und mehr als 150 Kilo ragt er auch heute aus der Masse heraus, weiß aber die Vorteile zu schätzen: „Wenn ich zum Beispiel beim FC Bayern im Stadion bin, habe ich immer den Überblick. Außerdem kann ich viele Arbeiten ohne Leiter erledigen.“

Den Türstock überragt Olaf Göltl um mehr als eine Kopflänge. Seine Frau Monika hat er im Klub langer Menschen kennen gelernt. Bild: Peter Stöbich

Dass viele lange Menschen unter ihrer Größe leiden, weiß Professor Georg Kenntner von der Universität Karlsruhe. Der Sportwissenschaftler befasst sich seit Jahren mit der menschlichen Körpergröße. Zu den Schwierigkeiten mit Gebrauchsgegenständen und bei der Partnersuche kämen bei überlangen Menschen oft gesundheitliche Probleme, vor allem an der Wirbelsäule und mit dem Kreislauf.

„Vieles im Alltag gestaltet sich für uns sehr beschwerlich“, sagt Göltl: zu kleine Fahrräder, zu kurze Betten, zu niedrige Markisen beim Wochenmarkt, zu wenig Beinfreiheit im Bus und dazu häufige Rückenprobleme durch das ständige Bücken. Sich in Mering mal schnell etwas zum Anziehen kaufen, ist für das Ehepaar Göltl nicht möglich. „Unsere Größen gibt es nicht, wir brauchen Spezialgeschäfte, und dort ist alles teurer.“ Doch die Mehrausgaben lassen sich nicht von der Steuer absetzen, weil der Bezirksleiter zwar groß, aber nicht behindert ist.

Die Wohnung in Mering ist möglichst bequem eingerichtet

Seine Wohnung hat das Paar so eingerichtet, dass es möglichst bequem ist. Die Garderobe im Flur hängt in 2,10 Metern Höhe, das Bett steht auf einem Podest und die Beine des Balkontischs sind verlängert, damit ihn Olaf Göltl nicht ständig umstößt. Seine Sicherheitsschuhe, die er als Elektriker braucht, sind eine Maßanfertigung. „Dank des Internets können wir Spezialanfertigungen heute einfacher bekommen als vor einigen Jahren und sparen die ständige Sucherei“, sagt er. Wie in vielen anderen Vereinen sind die Möglichkeiten des Internets aber auch schuld daran, dass bei den Mitgliedern das Interesse schwindet und dem KLM deshalb der Nachwuchs fehlt. „Denn heute kann man online schnell unzählige Kontakte knüpfen“, sagt Göltl, „und junge Leute wollen sich nicht mehr an einen Verein binden, sondern heute dies und morgen schon wieder etwas anderes ausprobieren.“

Forscher gehen davon aus, dass nicht eine einzelne Ursache für das Größenwachstum moderner Menschen verantwortlich ist, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren. Auch gesellschaftliche Prozesse können vorübergehend Einfluss auf die Durchschnittsgröße der Bevölkerung nehmen. Musterungsdokumente aus alten Militärarchiven belegen, dass die geforderte Mindestgröße für Soldaten im Lauf längerer militärischer Konflikte immer wieder gesenkt werden musste, weil der Anteil ausreichend großer junger Männer für den Militärdienst in der Gesellschaft immer geringer wurde.

Lesen Sie auch: Beim FC Bayern hat er den Überblick

Themen Folgen