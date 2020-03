vor 21 Min.

So lief der Frauentag in Friedberg

Aktivistinnen besuchen Empfang

Auch zum diesjährigen Frauenempfang konnte das Frauenforum Aichach-Friedberg wieder interessierte Frauen begrüßen. In der Eröffnungsrede verwies Sprecherin Marion Brülls auf die inzwischen langjährige Tradition des Friedberger Frauenempfangs und bedankte sich bei der Stadt Friedberg für die Unterstützung.

Des Weiteren erinnerte sie an den am 17. März anstehenden „Equal pay day“, der auf die Verdienstlücke der Frauen hinweist. Bürgermeister Roland Eichmann ging in seinem Grußwort auf die wenigen Frauen in Leitungspositionen ein. Er sieht Handlungsbedarf. Die Hauptrednerinnen Sarah Bauer und Sophia Schulz-Hanke, Vertreterinnen der Fridays-for- Future-Bewegung aus Augsburg, beleuchteten das Thema Frauen und Klimabewegung vielschichtig und sachkundig. Sie erläuterten ihre Beweggründe und Erfahrungen in der Bewegung, die sie als bereichernd empfinden, wenngleich sie die Untätigkeit der Politik frustriert. Trotz all des weltweiten Engagements bewege sich zu wenig und die Zeit laufe ab. Eine Geschlechterdifferenz in der Bewegung nähmen sie nicht wahr, da alle Aktivisten gleichberechtigt sind und es keine Hierarchie im Netzwerk gibt.

Die Frauen zeigten auf, wie wichtig es gerade für Frauen ist, den Klimawandel zu stoppen, denn global betrachtet seien Frauen die Verliererinnen. Eindringlich warben die jungen Frauen für eine geschlechtergerechte und klimagerechte Welt, in der nicht mehr der das Geschlecht zählt, sondern der Mensch.

In der anschließenden Diskussion wurden Fragen zu sozial gerechter Klimapolitik und des Konsumverhaltens aufgegriffen. Für Begeisterung sorgte auch die musikalische Umrahmung durch die Sängerin und Songwriterin Stacia, die mit ihren Liedern einen passenden Rahmen schuf. (AZ)

