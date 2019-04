14:00 Uhr

So lief der Start der Lebensraum Garten auf Gut Mergenthau

Lange Schlangen bilden sich bereits am Freitag bei den Gartentagen auf Gut Mergenthau bei Kissing. Was in den kommenden Tagen geboten wird.

Von Peter Stöbich

Die Gartenschau auf Gut Mergenthau hat am Freitag kaum geöffnet, da bilden sich schon lange Auto- und Menschenschlangen an den Zufahrten und Eingängen. Was gibt es dieses Wochenende noch Interessantes in Kissing zu sehen?

„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“, diese Feststellung des Dichters Eduard von Möricke dürfte am Samstag und Sonntag wohl nicht ganz zutreffen, aber begeisterte Gartler lassen sich auch vom etwas kühleren Aprilwetter nicht abhalten, die Ausstellung Lebensraum Garten zu besuchen. Schließlich gibt es ja die passende Kleidung und „Gummistiefel sind meine Pumps, Garteln mein Yoga“, so ist es an einem der zahlreichen Verkaufsstände zu lesen.

„Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land, Veilchen träumen schon“, heißt es in Mörings Gedicht und auch viele Besucher der Ausstellung träumen: vielleicht von einem selbstfahrenden Mähroboter zum Muttertag oder einem exklusiven Holztisch, den Klaus Ruppenstein aus Lechhausen für 5000 Euro im Angebot hat.

Während er in Kissing erstmals mit dabei ist, kommen viele andere Aussteller aus nah und fern schon seit Jahren und sind alte Bekannte. Zum Beispiel Reinhard Osiander mit seinem Zoo aus Holzskulpturen oder Lorenz Lindermair, der an seinem Stand das Korbflechter-Handwerk demonstriert.

Ein vielfältiges Angebot gibt es bei der Lebensraum Garten

Wer sich am Samstag oder Sonntag auf den Weg nach Mergenthau macht, sollte genügend Zeit mitbringen, denn die Waren- und Themenpalette ist riesig; sie reicht vom Landschafts- und Gartenbau über Keramik und Kunst bis zu Möbeln und Fachvorträgen. Im Rahmenprogramm gibt es außerdem Musik und ein eigenes Kinderprogramm mit Basteln, Schminken und Kletterturm.

Jörg Richter aus Friedberg ist schon seit einem Jahrzehnt Stammgast, die große Gartenschau ein Pflichttermin in seinem Kalender. „Mir gefällt die entspannte Atmosphäre, alle Leute sind hier gut drauf“, sagt er. Für seine grüne Oase sucht er keine Pflanzen, sondern Deko-Artikel wie Fliegenpilze oder Solarleuchten. Aber auch Gewürze und Öle, Müllschränke und Rollladen, marokkanische Mosaiktische und tausend andere schöne Dinge sind im Angebot, das kaum einen Wunsch offenlässt.

Um den Einkauf möglichst komfortabel zu machen, haben sich die Veranstalter allerhand einfallen lassen. So kann man gratis Bollerwägen ausleihen und seine Schnäppchen damit bequem zum Auto transportieren. Am Haupteingang gibt es außerdem eine Pflanzengarderobe, in der alle Einkäufe ebenfalls gratis deponiert werden können.

Vorträge und Livemusik auf Gut Mergenthau

Für die Verpflegung der Besucher sorgen wie in den vergangenen Jahren zahlreiche Schmankerlstände, an denen es unter anderem Hirschsalami, Kaminwurz oder Sau in der Roggensemmel gibt. Am Samstag ist die Ausstellung von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Um 10.30 Uhr bekommen die Besucher Informationen zur Gestaltung eines Wasserspiels oder eines Teiches.

38 Bilder Bei den Gartentagen in Kissing wird wieder viel geboten Bild: Peter Stöbich

In einem Vortrag um 12 Uhr geht es um Regelungen zu Gebäuden und Bepflanzungen im Garten und um 16.30 Uhr um die Frage „Honig – alles Bio oder was?“ Sowohl auf der Bühne im Innenhof als auch im Kartoffelkeller gibt es ab 14 Uhr Livemusik.

Am Sonntag kann man die Kissinger Schau in der Zeit von 10 bis 18 Uhr besuchen. Ein Jazz-Frühschoppen im Innenhof von Gut Mergenthau beginnt um 11.30 Uhr. Die Tageskarte für Erwachsene kostet sieben Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Ab 17 Uhr ist ein Abendticket zum Preis von fünf Euro erhältlich.

