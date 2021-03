vor 18 Min.

So lief die Premiere für die Corona-Schnelltest-Station in Mering

In der Turnhalle an der Luitpoldschule in Mering begann die Reihentestung auf das Coronavirus.

Plus Das Bayerische Rote Kreuz öffnet in Mering die erste Corona-Schnelltest-Station im Kreis. Wie groß der Andrang ist und wie die Mitarbeiter den Start bewerten.

Von Eva Weizenegger

Ein eisiger Wind weht über den Pausenhof der Luitpoldgrundschule in Mering. Doch das hält die Menschen, die geduldig in der Schlange stehen und warten, nicht davon ab, sich für den kostenlosen Covid-19-Schnelltest registrieren zu lassen. Schon eine halbe Stunde vor der offiziellen Eröffnung sind am Sonntagnachmittag etwa 30 Personen da.

In Mering findet die Premiere der groß angelegten Schnelltest-Aktion des Landkreises Aichach-Friedberg statt. Möglich machen dies die vielen Ehrenamtlichen des Kreisverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), die die Organisation übernahmen.

Corona: Schnelltest-Station in Mering ist geöffnet

In Mering wird schnell klar: "Das Testen geht flugs, aber die Registrierung dauert länger als gedacht." So sind Daniel Stöckl und Marco Petri von der Meringer BRK-Ortsgruppe rasch dabei, noch eine zweite Registrierungsstation aufzubauen. "Es ist ja auch für uns ein Sprung ins kalte Wasser", sagt Daniel Stöckl. Mering macht den Vorreiter für die anderen Teststationen, die ab Montag im Landkreis starten. "Es sind schon Kollegen aus Friedberg und Pöttmes da, die sich hier vorab informieren." In Friedberg beginnt das BRK am Montagnachmittag, in Pöttmes am Mittwoch.

In der Turnhalle an der Luitpoldschule in Mering begann am Sonntag, 28. Februar 2021, um 15 Uhr die Reihentestung auf das Coronavirus SARS-CoV-2. Bild: Bernhard Weizenegger

Mario Pettinger, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter des BRK, und Robert Erdin, BRK-Kreisgeschäftsführer, sind ebenfalls gekommen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. "Es läuft sehr gut", loben die beiden den Ortsverband. Sie sind froh, dass sich genügend Ehrenamtliche gefunden haben, die in ihrer Freizeit für die Schnelltestation arbeiten. "Alle Abstreicher wurden von uns geschult und eingewiesen", erklärt Pettinger. Diese Ehrenamtlichen sollen nun auch gegen das Virus geimpft werden. "Das ist aber auch in der Impfreihenfolge so vorgesehen", erklärt Pettinger.

Für Kinder bis 14 Jahre ist eine Einverständniserklärung nötig

In der Warteschlage steht auch eine Mutter mit ihrem Kind. "Meine Tochter geht seit einer Woche wieder im Präsenzunterricht in die Grundschule und wir wollten uns einfach vergewissern, dass sie sich dort nicht angesteckt hat", erzählt sie. Auch wenn der Abstrich in der Nase unangenehm sei, das sei es ihr wert. Sie selbst meldet sich ebenfalls zum kostenlosen Schnelltest an. Für Kinder bis 14 Jahre muss eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten ausgefüllt werden. Den Vordruck zu dieser Einverständniserklärung gibt es auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.lra-aic-fdb.de/corona unter „Teststation“. Erwachsene geben ihren Personalausweis oder Reisepass ab, füllen ein Formular mit ihrer Adresse und die Einverständniserklärung zur Weiterleitung der Daten an das Gesundheitsamt bei einem positivem Testergebnis aus. Alle bekommen ein Armband mit einer Nummer. "Damit auch nichts verwechselt wird", erklärt die Mitarbeiterin an der Registrierungsstelle.

In der Turnhalle an der Luitpoldschule in Mering begann am Sonntag, 28. Februar 2021, um 15 Uhr die Reihentestung auf das Coronavirus SARS-CoV-2. Bild: Bernhard Weizenegger

Schon geht es weiter zur eigentlichen Teststation. Im Gymnastikraum der Mehrzweckhalle, wo sonst Ballett und Square-Dance getanzt wird, sind verschiedene Kabinen eingerichtet, in denen der Test abgenommen wird. Ein bis zur Unkenntlichkeit vermummter Mitarbeiter des BRK tritt auf die Testperson zu. "Jetzt wird's a bissle unangenehm, aber da müssen Sie durch", sagt er. Das dünne Stäbchen wird tief in die Nase eingeführt und der Mitarbeiter zählt langsam bis zehn - schon ist es vorbei.

"So schlimm war es gar nicht", sind sich die Testpersonen einig, die anschließend mit nötigem Sicherheitsabstand und ebenfalls geschützt mit einer FFP2-Maske im Untergeschoss der Mehrzweckhalle auf ihr Testergebnis warten. "Hier ist es wenigstens warm und man friert nicht so wie beim Anstehen", sagt eine ältere Frau. Das bedauert auch Daniel Stöckl vom BRK-Mering. "Wir suchen hier noch nach einer Lösung." Es habe alles sehr schnell organisiert werden müssen. "Wir wollten auch ohne Voranmeldung arbeiten, um so möglichst unkompliziert den Test anbieten zu können", sagt Pettinger vom Kreisverband. Da müsse man einfach Kompromisse eingehen. Wer aber Angehörige hat, die nicht stehen können, kann dies bei der Anmeldung den Helfern sagen, dann finde man sicher eine Lösung.

In der Turnhalle an der Luitpoldschule in Mering begann am Sonntag, 28. Februar 2021, um 15 Uhr die Reihentestung auf das Coronavirus SARS-CoV-2. Bild: Bernhard Weizenegger

Nach 15 Minuten ruft eine Mitarbeiterin die entsprechende Nummer auf. Das Armband wird kontrolliert und mit dem Formular, auf dem das Testergebnis steht, verglichen. " Dann haben es die Testpersonen schwarz auf weiß: "Das Testergebnis war negativ; daraus ergibt sich kein Hinweis auf eine Infektion."

Die Standorte und Öffnungszeiten im Überblick:

Aichach : Kreisgut, Am Plattenberg 12, Innenhof: Montags 8 bis 17 Uhr, dienstags und mittwochs 10 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 15 Uhr, Anmeldung über die Internetseite des Landratsamtes www.lra-aic-fdb.de/corona unter „ Teststation “. Hier sind Schnelltest oder PCR-Test möglich.

Kreisgut, Am Plattenberg 12, Innenhof: Montags 8 bis 17 Uhr, dienstags und mittwochs 10 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 15 Uhr, Anmeldung über die Internetseite des Landratsamtes www.lra-aic-fdb.de/corona unter „ “. Hier sind Schnelltest oder PCR-Test möglich. Friedberg : Pfarrzentrum St. Jakob , montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr

Pfarrzentrum , montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr Mering : Mehrzweckhalle , Luitpoldstraße 8: sonntags 15 bis 17 Uhr, dienstags (zunächst nur am 2.3 9 bis 11 Uhr) und 17 bis 19 Uhr

, 8: sonntags 15 bis 17 Uhr, dienstags (zunächst nur am 2.3 9 bis 11 Uhr) und 17 bis 19 Uhr Pöttmes : Große Turnhalle der Schule , Gartenstraße 28, mittwochs 18 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr

Die Öffnungszeiten der Schnelltest-Stationen in Mering, Friedberg und Pöttmes können sich in nächster Zeit noch ändern. Pettinger machte deutlich, dass die Helfer zunächst sehen wollen, wie die Teststationen angenommen werden - und ob sich in Mering etwa der Vormittag oder der Abend besser bewährt. Wenn es viel Andrang gebe, sei es auch möglich, das Zeitfenster auszudehnen, kündigte er an.

