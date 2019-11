vor 45 Min.

So planen die Stadtteile ihre Zukunft

Was erwarten die Bewohner von Bachern und Rohrbach für ihre Ortsteile? Darüber wird derzeit an Stammtischen diskutiert.

Beim Stammtisch für Bachern und Rohrbach wird die Ideensammlung vorgestellt

40 interessierte Bacherner und Rohrbacher kamen im Wirtshaus am Hochberg in Bachern zum vierten Stammtisch für das Ortsteil-entwicklungskonzept (OEK) Bachern/Rohrbach zusammen. Auch Bürgermeister Roland Eichmann und die Stadträte Walburga Walkmann, Leonhard Büchler und Johannes Hatzold nahmen an der Diskussionsrunde teil.

Ziel der Stammtische war es, das Interesse der Bürgerinnen und Bürger in Hinsicht auf Veränderungswünsche abzufragen und offene Fragen wegen des OEK zu beantworten. Stefan Kreißl, einer der Mitinitiatoren, präsentierte den Anwesenden die bisherigen Ergebnisse. Stefan Kolberg und Gerhard Straßer ergänzten ihre Punkte dazu.

Einige Vorschläge aus der Ideensammlung für das OEK Bachern/Rohrbach sind bisher:

barrierefreier Zugang Friedhof Bachern;

neues Baugebiet ausweisen und Baulücken schließen für weitere Wohnungen;

Kindergartenplätze für Eigenbedarf;

Naturfreibad mit Kiosk;

Feldwege sanieren;

Bürgerbus nach Ried;

Jugendtreff mit Hütte;

Dorfplatz Bachern.

Bürgermeister Eichmann stellte das Instrument Ortsteilentwicklungskonzept am Beispiel der bisher bereits erfolgreichen Projekte in Rinnenthal und Haberskirch vor. Zudem machte er Mut, das Wagnis einzugehen und sich die Arbeit zu machen, da es durchaus lohnenswert sei. Weiter berichtete er, dass der Planungs- und Umweltausschuss bereits seinen Vorschlag angenommen habe und Bachern/Rohrbach als viertes Ortsentwicklungskonzept nach Derching ins Auge gefasst werde. Über weitere aktive Mitstreiter und Stammtisch-Teilnehmer freuen sich die Initiatoren. Die nächste Zusammenkunft für das Ortsteilentwicklungskonzept findet am Freitag, 22. November, um 19.30 Uhr im Wirtshaus am Hochberg in Bachern statt. (FA)

Alle Details und Präsentationen von den Stammtischen kann man auch unter den beiden Homepages von Bachern und Rohrbach nachlesen: www.friedberg-bachern.de www.friedberg-rohrbach.de

Themen folgen