vor 60 Min.

So reinigt der Wald das Wasser

Vogelschützer stellen bei Workshop erstaunliche Ergebnisse fest

Die Kreisgruppe Aichach-Friedberg des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) veranstaltete einen Workshop zur Bestimmung der Wassergüte. In Zusammenarbeit mit der Mikrobiologischen Vereinigung München sollte das mannigfaltige Leben in einem Wassertropfen unter dem Mikroskop für die Teilnehmer sichtbar gemacht werden. Auch standen chemische Untersuchungen bezüglich der Wassergüte, wie z. B. Härtegrad, pH-Wert und Nitratwerte, im Vordergrund. Die Proben wurden ausschließlich aus Gewässern innerhalb des Waldes entnommen.

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie fordert das Verschlechterungsverbot der Wassergüte. Deshalb wurden vor Ort Quellen, ein Tümpel und Fließgewässer untersucht, um so eine Vergleichsmessreihe dokumentarisch festzuhalten.

Die Gäste aus München bauten ihre Ausrüstung mitten im Wald auf. Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren – so erforschten die Teilnehmer zunächst das Vorkommen von Bergmolchen, Köcherfliegen und Bachflohkrebsen. Dann wurde mithilfe 100-facher Vergrößerung der Mikroskope die Biodiversität in einem Wassertropfen lebendig. Rädertierchen und sich selbstständig bewegende pflanzliche Organismen mit Tentakeln wie eine Anemone gaben eine Vorstellung von der Vielfalt, die es hier zu entdecken gibt. Die Ergebnisse des Workshops wurden im Anschluss in einem gemeinsamen Vortrag der Wald&Wasser AG des LBV, Angela Heinrich-Jung, und der Mikrobiologischen Vereinigung München, Robert Hubert, am Vereinsabend vorgestellt.

Überraschenderweise war das Oberflächenwasser im Wald kaum nitratbelastet und zeigte einen hervorragenden pH-Wert. Das Ergebnis unterstreicht die Tatsache, dass der Wald durch seine Filterfunktion der Bäume und des natürlichen Waldbodens für den Schutz unserer Grund- und Trinkwasservorräte essenziell wichtig ist. Das gesunde Mikroklima sichert eine große Artenvielfalt in den unterschiedlichsten Lebensräumen im Wald. (FA)

Themen Folgen