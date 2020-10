17:42 Uhr

So sah Friedbergs "Einkaufsmeile" Ludwigstraße früher aus

Plus Zwar gibt es viele neue Geschäfte, doch eines ist erstaunlich: In Friedbergs Ludwigstraße hat sich in mehr 150 Jahren nur wenig verändert. Das zeigen historische Aufnahmen.

Von Klaus Theilacker

Ein Vergleich der Panoramabilder der Nordseite der Ludwigstraße in Friedberg zeigen, wie gut die alte Bausubstanz erhalten blieb.

Hinter dem Eckhaus, dem Kolonialwarenladen Eckhuber, spitzt noch die Giebelwand des früheren Brauereigebäudes Zieglerbräu heraus. Der Brauereikamin ist noch zu erkennen. Ziemlich genau zum Zeitpunkt der Fotografie wurde die Zieglerbräu in die Hasenbrauerei Augsburg eingegliedert und in Friedberg die Brautätigkeit eingestellt.

Bild: Klaus Theilacker

Die Struktur der Bebauung auf der Nordseite der Friedberger Ludwigstraße hat sich wenig verändert. Bild: Klaus Theilacker

1701 erhöhte man den Kirchturm aus Prestigegründen und ersetzte das gotische Spitzdach durch eine barocke Zwiebelhaube. Da das Bild diesen Zustand zeigt und der Kirchturm 1868 einstürzte, muss dieses Foto vor 1868 geschossen worden sein. Vor der Kirche stand früher der innere Salzstadel. Dem folgte wie auf der alten Fotografie erkennbar – die Redl-Schmiede. Das Schmiedehaus wurde 1964 in das Haushalt- und Spielwarengeschäft Redl umgebaut. Ab dem Jahr 1997 ist hier ein Elektrofachgeschäft zu finden.

Bild: Klaus Theilacker

Die Gegenüberstellung der Aufnahmen zeigt die Veränderungen in Friedberg. Bild: Klaus Theilacker

Im Eckhaus zur Schmiedgasse war früher die Torschmiede beheimatet. 1923 wurde die Schmiede dann in eine Bäckerei umgebaut. Seit 2007 ist hier der Döner–Imbiss Ala Turka zu finden.

Das Gasthaus in der Friedberger Ludwigstraße wurde 1976 nach einem Brand abgerissen

Rechts der Schmiedgasse stand ursprünglich das Münchner Tor, das man 1868 abriss. Anstelle des einstigen Zollwarthauses mit dem Stufengiebel errichtete Josef Kerle um 1900 ein stattliches Geschäftshaus, in dem in Folge ein Farbengeschäft, ein Lebensmittelladen, die Raiffeisenbank, das Bekleidungsgeschäft Marius und heute ein Hörgerätefachgeschäft untergebracht sind.

Bild: Klaus Theilacker

Die historischen Aufnahmen stammen aus den Jahren zwischen 1868 bis 1937, das aktuelle Bild 2015. Bild: Klaus Theilacker

Und ganz rechts folgt das Gasthaus Zum goldenen Kreuz. Nach einem Brand im Jahre 1976 musste das Haus abgerissen werden. Im folgenden Neubau war zunächst der Lebensmitteldiscounter Penny untergebracht. Danach folgten das Modehaus Marius und Tamaro Fashion.

Buch mit Fotos von Friedberg

Die Bilder und Texte sind dem Buch „Friedberg – Entwicklung der Stadt in Großpanoramen“ entnommen. Es ist erhältlich per Mail an klaus.theilacker@web.de. Bei der Firma bei MediCos im Brunnnenhof in der Bauernbräustraße in Friedberg kann man das Buch ansehen und kaufen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen