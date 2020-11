vor 34 Min.

So schlägt sich Sebastian Frisch bei TV-Show "The Voice of Germany"

Sebastian Frisch aus Friedberg machte bei der TV-Show "The Voice of Germany" mit.

Plus Wie der Friedberger Sebastian Frisch in der TV-Show "The Voice of Germany" bei der prominenten Jury ankommt und was der 52-Jährige in Zukunft vor hat.

Von Sebastian Richly

So wirklich wusste Sebastian Frisch nicht, auf was er sich da einließ - schließlich sind dem Friedberger Musiker Casting-Shows fremd, wie er sagt. Dennoch bewarb sich der 52-Jährige bei der TV-Show " The Voice of Germany". "Das war ganz spontan. Mit wurde gesagt, dass die seriös arbeiten und dann habe ich es einfach mal ausprobiert." Zu seiner eigenen Überraschung war er unter den besten 140 Kandidaten, die es vor die prominente Jury und ins Fernsehen schafften.

Dabei wäre Frisch beinahe schon an der ersten Hürde gescheitert. Seinen Casting-Termin Anfang des Jahres in München hätte er beinahe vergessen. "Ich habe einen Tag vorher eine Erinnerung bekommen. Eigentlich hatte ich dann gar keine Zeit mehr dafür, und auch keine Lust", so Frisch, der dann aber doch heimlich anreiste: "Ich habe meiner Familie gesagt, dass ich meine Mutter in München besuche."

Zur Überraschung von Frisch ging es dann Runde für Runde weiter: "Ich habe mir keine Chancen ausgerechnet. Der Großteil der Teilnehmer war 20 bis 30 Jahre jünger als ich." Doch Frisch, der in Friedberg einen Pferdehof betreibt, setzte sich durch.

"The Voice of Germany": Friedberger singt vor Jury

Aufgrund der Corona-Pandemie fiel die zweite Runde in Berlin aus und die Anwärter mussten Videos einschicken. "Das war für mich zunächst etwas schwierig. Ich habe überlegt, ob ich nicht hinschmeiße." Doch auch ein zweites Mal ließ sich der Friedberger überzeugen: "Ich habe ich mich seit Jahren nicht mehr so viel mit Musik beschäftigt, wie während dieser Zeit. Es war insgesamt eine schöne Erfahrung. So schlecht habe ich mich ja auch nicht angestellt."

Denn zwei Wochen später klingelte das Telefon. Frisch hatte es geschafft und sich für die sogenannten Blind Auditions qualifiziert. Bei diesem TV-Format entscheidet die Jury allein aufgrund des Gesangs, ob ein Kandidat weiterkommt. Nur die besten rund 140 Kandidaten dürften laut Frisch vor die Jury. "Deutschlandweit hatten sich meines Wissens ca. 12.000 Kandidaten beworben."

Ein Kamerateam kam sogar auf seinem Pferdehof vorbei und filmte die Familie. Davon dürfte der 52-Jährige allerdings niemandem erzählen: "Die Staffel wird ja erst später ausgestrahlt und man darf nichts verraten." Speziell nicht, wenn man es ins Fernsehen schafft.

Schließlich scheiterte Frisch aber dann doch in der ersten Runde der TV-Show mit dem Lied "Du" vom deutscher Künstler Joris. Keiner der Jurymitglieder wollte den Friedberger in seinem Team haben. Lob gab es trotzdem und auch Frisch war mit seinem Auftritt, der am 1. November ausgestrahlt wurde, zufrieden: "Gedreht wurde im Juli. Ich bin immer eher skeptisch, was meine Leistung betrifft, aber als ich meinen Auftritt im Fernsehen gesehen habe, war das toll. Ich habe wirklich das Beste rausgeholt."

Das hat Musiker Sebastian Frisch nach "The Voice of Germany" vor

In der Region ist der Friedberger vor allem für seine Auftritte mit der Band Wo ist Kai bekannt. Trotz seiner Erfahrung war er beim Auftritt bei "The Voice of Germany" nervös: "Vor allem, weil man weiß, dass ein Millionenpublikum zusieht." Doch dank guter Vorbereitung inklusive mehrere Probetage in Berlin samt Gesangstraining zeigte der Friedberger sein ganzes Können.

Dass es am Ende nicht für die nächste Runde gereicht hat, ist deshalb weniger tragisch für Frisch: "Da waren wirklich brutal gute Sänger dabei. Da brauche ich mich nicht schämen. Ich bin froh, mitgemacht zu haben, denn ich habe sehr vieles mitgenommen und mir viel Inspiration holen können."

Angestachelt von seinen Erfahrungen ist Frisch aktuell dabei, ein Album aufzunehmen: "Ein paar Songs habe ich schon. Mal schauen, was daraus wird." In jedem Fall möchte der Friedberger auch bald wieder auftreten. Eventuell sogar vor einem Millionenpublikum: "Vielleicht nehme ich bei "The Voice of Germany" nochmals teil."

