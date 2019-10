vor 5 Min.

So schmeckt es in Russland, Afrika, Peru und Mexiko

Bei der Challenge des Vereins Internationale Kultur Mering kochen neun Köchinnen und ein Koch in der Kissinger Schulküche

Von Heike Scherer

Solterito, Golubzi, Quesadillas, Guacamole, African Fusion und eine Kürbissuppe mit Kartoffeln und Ingwer entstanden bei der zweistündigen Kochveranstaltung des Meringer Vereins Internationale Kultur (IKM). Eine der fünf Säulen des Vereins, den Maureen Lermer seit sechs Jahren leitet, ist das Kochen. So freuten sich die Mitglieder, dass sie wieder in der Schulküche der Mittelschule Kissing, eine sogenannte Koch-Challenge veranstalten durften und Interessierte einladen konnten, dabei zu sein.

Maureen Lermer und ihre aus den USA angereiste Freundin Delauris kochten ein afrikanisches Gericht aus gelben und roten Paprikaschoten, Pute und frischem Spinat. In einer eigenen Pfanne brieten sie Maniok und Kochbananen und in Kamerun typische Hefebällchen, was später zu dem für Afrika typischen Gericht gegessen wurde.

Nathalie Hieble und ihre Kinder Amelie und Maxi machten sich daran, die russischen Golubzi zuzubereiten. Das sind Wirsingkraut-Taschen, die mit Zwiebeln, Reis und Hackfleisch gefüllt und in Tomatensoße mit Karotten gekocht werden. Dazu wird beim Essen ein Klecks Sauerrahm gereicht.

Dennys Vidal de Krüger kreierte ein für ihre Heimat Mexiko typisches Rezept. Seit 18 Jahren lebt sie mit ihrem Mann Florian in Mering und liebt es, weiterhin mexikanisch für Mann und Kinder zu kochen. Sie bereitete eine Guacamole für Nachos, Quesadillas, die mit Pilzen oder Schinken und Käse gefüllt waren und aus Tomaten, Zwiebeln, Avocado und Koriander ein „Pico de gallo“. Heike Scherer kochte eine für die Jahreszeit typische Kürbissuppe aus einem Hokkaidokürbis, sechs Kartoffeln, Zwiebel und Ingwer. Neben ihr machte sich die in Peru aufgewachsene Manuela Krämer an den peruanischen Bohnensalat „Solterito“, der aus grünen Bohnenkernen, Mais, Zwiebel, Tomate und 250 Gramm Kuhmich-Feta, einer halben roten Chilischote und einer Vinaigrette aus Limette, Weißweinessig, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Korianderblättchen besteht. Er wird bestimmt deshalb „Der Single“ genannt, weil er schnell und leicht zubereitet werden kann.

Zum Essen kamen Familienangehörige und ein Vereinsmitglied dazu. Alle Gerichte schmeckten hervorragend und es konnten sogar noch einige Happen für die Daheimgebliebenen eingepackt werden.

Das Kochbuch „Multi-Cooking“ mit verschiedenen Rezepten der ersten Koch-Challenges ist von Manuela Krämer 2018 herausgegeben worden. Es ist über den Buchhandel oder den Verein erhältlich.

