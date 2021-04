So schnell wird der Grundschulanbau in Kissing errichtet

Plus Ende März sind die Module für den Grundschulanbau aufgestellt worden. Nun sind die Arbeiter beim Ausbau schon weit vorangekommen. Wann die Schüler einziehen dürfen.

In Kissing wird zurzeit im Eiltempo der Anbau der Grundschule hochgezogen. Die Aufbauweise mit Modulen - Container, die wie Bausteine zusammengesetzt werden - ermöglicht die Fertigstellung des dreistöckigen Gebäudes innerhalb weniger Wochen. Schon bald sollen die Schüler darin unterrichtet werden.

In der vergangenen Sitzung des Bauausschusses gab die Architektin Margrit Piendl eine Übersicht über den Stand der Dinge. Die Ausmaße des Gebäudes neben der Bahnhofstraße im Norden der Schule sind bereits seit ein paar Wochen erkennbar. Ende März hatte die Firma aus Kroatien die Module innerhalb weniger Tage aufgestellt. Unmittelbar danach begann laut Piendl der Innenausbau. Die Module stellen im Grunde fertige Räume dar. Sie haben beispielsweise bereits Fenster und sind mit Lüftungssystemen und Waschbecken ausgestattet.

Bald soll der Übergang zur Grundschule errichtet werden

Die Anschlüsse für die Versorgungsleitungen seien schnell gelegt worden. Auf Bildern zeigte Piendl, dass der Ausbau der Klassenzimmer, Toiletten und des Treppenhauses schon weit fortgeschritten ist. Die Rasterdecken sind schon fertig, müssen aber noch mit Platten versehen werden. Teilweise sollen Wandfliesen verlegt werden, und Malerarbeiten stehen auch noch aus. Außen war das Gebäude am Freitag noch mit einem Gerüst versehen. Laut Piendl sind aber auch die Arbeiten an der Außenverkleidung bald abgeschlossen. Dann könne der Übergang zur Schule errichtet werden. Dazu wird ein Flur im Stil der Module gebaut, der den Anbau mit der bisherigen Schule über eine ehemalige Nottüre verbindet. "Nach den Pfingstferien soll das Gebäude in Betrieb gehen", sagt die Architektin.

Da die Schule aus allen Nähten platzt, herrscht dringender Handlungsbedarf. Das provisorische Erweiterungsgebäude soll Platz für sechs Klassen bieten - zwei sind für die Ganztagesbetreuung ausgerichtet. Franz-Xaver Sedlmeyr von der CSU sagte zu den Arbeiten: "Das war sehr eindrucksvoll, wie schnell das gegangen ist. Da ist gute Arbeit geleistet worden."

Der Anbau entsteht aus containerartigen Modulen. Foto: Philipp Schröders

Piendl gab als Ziel aus, dass in den Pfingstferien die Möbel angeliefert werden. Da aber der Bauausschuss erst in der Sitzung den Auftrag vergab, zeigte sich Bürgermeister Reinhard Gürtner unsicher, ob das klappt. Er sagte aber: "Die Ganztagesbetreuung freut sich schon sehr, die Räume nutzen zu können. Sie wollen auch in die unmöblierten Räume. Die Gemeinde hat auch sicher noch etwas im Inventar."

Den Auftrag für die Lieferung und Montage der Möbel vergab der Bauausschuss für rund 86.000 Euro an eine Firma aus Röckingen. Wie der Bürgermeister vortrug, beträgt die Lieferzeit nach Auftragserteilung und Farbauswahl mindestens sechs Wochen. Dazu werde noch ein Bietergespräch geführt.

Grundschulanbau in Kissing dient als Übergangslösung

Silvia Rinderhagen, Fraktionssprecherin der SPD, fragte, was nun aus den drei Klassenzimmern werde, die die Gemeinde als Notmaßnahme in den umliegenden Gebäuden eingerichtet hatte. "Wir haben die Klassenzimmer ja auch mit Möbeln ausgestattet, können die weiterverwendet werden?" Bürgermeister Gürtner antwortete, dass er darüber noch nicht mit der Rektorin gesprochen habe. "Ich kann mir aber vorstellen, dass die Räume in Pandemiezeiten als Ausweichmöglichkeit weiter gebraucht werden." Nach Angaben von Andreas Vötter sei sowieso nur ein Raum fest in ein Klassenzimmer verwandelt worden. "Bei den anderen handelte es sich um provisorische Lösungen." Als Beispiel nannte er die Aula der Schule, in der zurzeit ja auch die Gemeinderats- und Ausschusssitzungen stattfinden. Dort sei mithilfe von Tischen, Stühlen und Stellwänden bei Bedarf ein provisorisches Klassenzimmer eingerichtet worden.

Die Grundschule in Kissing wird mit einem dreistöckigen Anbau erweitert. Der Anbau besteht aus Modulen, die mit einem Kran zusammengesetzt werden.

Im Hinblick auf die neuen Möbel erklärte Vötter, dass alle mit dem bisherigen Bestand kombinierbar seien. Katharina Eigenmann von den Grünen wollte wissen, ob der Hersteller eine Garantie gebe, die Möbel über einen längeren Zeitraum nachliefern zu können. "Zur Beantwortung müsste ich in die Ausschreibung schauen", sagte Vötter. Es gebe aber weitere Produkte auf dem Markt, die ebenfalls kompatibel seien.

Allgemein soll der Anbau nur eine Übergangslösung bieten. Auf lange Sicht wird die Grundschule in einem neuen Gebäude untergebracht. Das Vorhaben befindet sich aber noch in einem ganz frühen Planungsstatus. Für den Neubau auf dem Areal des jetzigen Erlebnispausenhof ist ein Architektenwettbewerb vorgesehen.

