So schont man Umwelt und Geldbeutel

Im Spätsommer lohnt sich ein Blick auf veraltete Heizungen. Häufig können die Anlagen mit einfachen Maßnahmen optimiert werden. Dazu gibt es kompetente Beratung

Der Sommer ist zwar noch nicht zu Ende. Aber für viele Hauseigentümer im Landkreis Aichach-Friedberg dürfte sich ein Blick in den Heizungskeller schon jetzt lohnen. Denn etwa zwei Drittel der rund 21 Millionen Heizungen in Deutschland sind veraltet. Außerdem sind etwa 80 Prozent der Anlagen laut Branchenverband nicht optimal eingestellt. Das bedeutet für den anstehenden Winter jede Menge unnötige Kosten und CO2-Emissionen.

Hauseigentümer sollten daher den Spätsommer nutzen, um ihre Heizanlage zu prüfen – und für den nächsten Winter gerüstet zu sein, empfiehlt die Energieberatung des Landkreises Aichach-Friedberg, die dabei kompetente Unterstützung anbietet. Wer seine Heizung optimiert, erhält noch bis zum Jahr 2020 attraktive 30 Prozent Zuschuss vom Staat.

Wie die Kampagne „Meine Heizung kann mehr“ (www.meine-heizung.de) der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online mitteilt, muss es nicht immer ein neuer Heizkessel sein. In vielen Fällen kann eine Heizanlage einfach optimiert werden. In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus lassen sich so bis zu 430 Euro pro Jahr sparen. Für das Optimieren gibt es verschiedene Wege:

Beim hydraulischen Abgleich stellt der Handwerker die Heizung so ein, dass die Heizwärme dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Das erhöht den Wohnkomfort und spart Heizkosten. Ob ein Abgleich sinnvoll ist, können Verbraucher mit dem kostenlosen Online-Rechner auf www.meine-heizung.de/wärmecheck herausfinden. Nach Abzug der Förderung kostet ein Abgleich im Schnitt 690 Euro. Die Ersparnis in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus liegt bei rund 90 Euro pro Jahr.

Thermostatventile gelten als die am häufigsten unterschätzten Teile der Heizungsanlage. Wegen veralteter Thermostate geht oft eine Menge Energie verloren. Als Faustregel gilt: Thermostate sollten ersetzt werden, wenn sie älter als 15 Jahre sind. In einem Einfamilienhaus lassen sich durch den Wechsel zu elektronischen Thermostaten im Schnitt rund 150 Euro pro Jahr sparen.

Alte Heizungspumpen laufen stets mit der gleichen Drehzahl, anstatt sich dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. So verbrauchen sie 80 Prozent mehr Strom als nötig. Mit einer Hocheffizienzpumpe sinken die Stromkosten deutlich: um durchschnittlich rund 100 Euro pro Jahr. Ein Pumpenaustausch kostet dank 30-Prozent-Förderung in einem Einfamilienhaus im Schnitt etwa 300 Euro. Ob sich ein Pumpentausch rechnet, zeigt ein Online-Rechner auf www.meine-heizung.de/pumpencheck.

Egal ob Blubbern oder Pfeifen – wenn Heizkörper Geräusche machen, sollten Hausbesitzer handeln. Denn das zeigt, dass sich zu viel Luft im Heizungswasser befindet. Dadurch läuft die Anlage nicht mehr effizient, die Kosten steigen. Deshalb sollte Heizwasser entgast werden. Wer das nicht immer wieder per Hand machen will, kann technische Hilfsmittel dafür einbauen lassen. Pro Jahr lassen sich in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus rund 90 Euro sparen.

Für die Rechenbeispiele wurde ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit 125 Quadratmeter Wohnfläche und Baujahr 1983 sowie eine Erdgas-Zentralheizung und ein Heizenergieverbrauch vor der Maßnahme von 19000 Kilowattstunden (kWh) angenommen.

Weitere Infos zum Optimieren der Heizung, den einzelnen Wegen und zur Förderung gibt es in der Ausstellung „umweltbewusstes Heizen mit erneuerbaren Energien“ vom 10. September bis 11. Oktober im Landratsamt in Aichach. Im Rahmen der Bayerischen Klimawoche vom 9. bis 13. September werden weitere Veranstaltungen durch die Partner des Modernisierungsbündnisses Wittelsbacher Land angeboten. Das Programm zur Klimawoche finden Sie im Internet unter www.lra-aic-fdb.de/klimaschutz.

Die monatliche kostenlose Energiesprechstunde im Landratsamt in Aichach ist am Donnerstag, 19. September. Anmeldung unter 08251/ 92-232 bzw. über Internet www.lra-aic-fdb.de. Telefonische Energieberatung von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr unter 08251/924814.

