So sieht Rieds neues Baugebiet aus

Die Bürger, die via Chat oder Handy an der ersten Online-Bürgerversammlung teilnahmen, zeigten durch ihre Teilnahme deutlich, wie sehr sie sich um ihre Kommune bemühen. Grund zu Klagen gabt es nicht. Die Ortsteile in Ried werden immer beliebter, der Supermarkt in der Ortsmitte schreibt schon jetzt schwarze Zahlen, die Seniorenarbeit hat sich etabliert, und nun kommen die neuen Projekte „Seniorenwohnen“ und „Walderlebnispfad“ dazu.