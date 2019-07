So sieht es in der Meringer Ankerdependance aus

Plus Bei der Regierung von Schwaben rechnet man damit, dass die Einrichtung in Mering noch lange Zeit in Anspruch genommen wird. Haus B soll Mitte August bezogen werden.

Ruhig ist es am Dienstag rund um die Ankerdependance in Mering. Seit Montag leben dort 17 Familien aus der Türkei, Nigeria und Gambia. Sie finden in dem ehemaligen Fabrikgebäude, das damals von der Firma Diewe genutzt wurde, ein Dach über den Kopf. „Viele sind froh, dass sie nun hier nach Mering kommen können und ein bisschen mehr Platz für sich selbst haben, als das in Donauwörth der Fall war“, sagt Frank Kurtenbach. Er ist Leiter der Anker-Einrichtung Donauwörth, die von der Regierung von Schwaben betrieben wird.

Einrichtung in Mering sei nicht mit der in Donauwörth zu vergleichen

Bereitwillig öffnet er die Tür zur Einrichtung an der Hörmannsberger Straße in Mering. „Natürlich können wir nicht jeden hier ein und ausgehen lassen, der sich nur einmal umsehen will“, sagt er. Doch die Vertreter der Medien nimmt Kurtenbach am Montag mit auf einen kleinen Rundgang. Gilbert Kiser von der Bürgerinitiative „Ankerzentrum Mering“ lädt Kurtenbach kurzentschlossen auch mit ein, sich das Gebäude anzusehen. „Wir wissen sehr wohl um die Ängste der Bevölkerung und nehmen diese ernst“, sagt Kurtenbach.

Doch er betont, dass die Einrichtung in Mering nicht mit Donauwörth zu vergleichen sei. Sowohl die Größe als auch die Art der Belegung seien grundverschieden. Dennoch will Kurtenbach auch Donauwörth nicht „schlechtreden“. „Leider prägen sich vor allem Negativbeispiele ein“, bedauert Kurtenbach. Er spielt damit auf den jüngsten Vorfall an, als ein Flüchtling Autos auf dem Gelände des Ankerzentrums in Donauwörth demolierte. „Ich bin da ehrlich, so etwas ist schwer zu kontrollieren und wir wissen auch überhaupt nicht, was in dem Mann wirklich vorgegangen war“, sagt Kurtenbach. Der Mann wurde nach den Ausschreitungen ins Bezirkskrankenhaus gebracht.

Nicht jeder darf in die Ankerdependance. Bevor die Bewohner sie betreten, werden sie von der Security überprüft. Dies geschieht nach jedem Ausgang. Bild: Eva Weizenegger

Für Gilbert Kiser von der BI sind es aber gerade diese Beispiele, die ihn skeptisch machen. „Mering hat ja gezeigt, wie gut die Integration der Flüchtlinge funktioniert, doch die hohe Belegungszahl finden wir immer noch bedenklich.“ Zwar sei die Regierung von Schwaben ja mittlerweile von über 170 Personen abgekommen und will Mering mit 150 Flüchtlingen belegen, doch auch dies seien noch zu viele Menschen für die Unterkunft, so Kiser. Maximal 100 Flüchtlinge seien zu verkraften. Zudem drängt die BI darauf, dass es sich um Familien mit Kleinkindern handeln solle. „Alleinreisende Männer, das verkraftet ein Ort wie Mering ohne Polizeiinspektion einfach nicht“, so Kiser.

Ein Anwohner blickt skeptisch hinüber zu Ankerdependance. „In so einem Gebäude hausen zu müssen, das ist doch unmenschlich“, meint er. „Also, das ist alles sauber und richtig gut geworden“, wendet Thomas Bresk ein. Er hat mit seinem Unternehmen die Technik und Sanitäranlagen in dem Gebäude installiert. Ein bisschen stolz berichtet er von der „vielen Arbeit“, die er mit dem Umbau hatte. „Mei, das sah am Anfang ganz anders aus, aber jetzt kann man sich gut aufhalten dort.“

Der Speisesaal gleicht einer Werkskantine

Beim Rundgang durch das Gebäude wird deutlich, die Bauherren haben auf Funktionalität gesetzt. Die Einrichtung ist schlicht, keine Bilder hängen an den Wänden. Der Speisesaal hat den Charakter einer Werkskantine. Ein Schild über der Essensausgabe in mehreren Sprachen, macht deutlich, welche Speisen für das Frühstück, Mittag- oder Abendessen vorgesehen sind. „Unsere Bewohner werden von einem Caterer versorgt“, erklärt Stefanie Jungbeck, sie ist Betriebsleiterin der Unterkunftsdependancen im Anker, so die offizielle Bezeichnung der sieben Einrichtungen, die in Schwaben entstehen oder bereits betrieben werden.

Ein Caterer liefert das Essen für die neuen Bewohner der Ankerdependance in Mering an. Bild: Eva Weizenegger

Selbstkochen ist nicht vorgesehen. „Wobei wir aber im Rahmen einer sogenannten Arbeitsgelegenheit durchaus anbieten, dass Bewohner im Küchenbereich oder bei der Kinderbetreuung aber auch bei Putzdiensten mithelfen können“, erklärt Kurtenbach. Diese Arbeit werde mit 80 Cent pro Stunde „bezahlt“. „Es ist eine Aufstockung des Taschengelds, das jeder Flüchtling erhält und das sich je nachdem bis zu 135 Euro belaufen kann“, informiert Kurtenbach.

Im Speisesaal wird das Essen, das ein Caterer nach Mering bringt, an die Flüchtlinge ausgegeben. Bild: Eva Weizenegger

Drei Mitarbeiter der Regierung von Schwaben sind in Mering

Auch die sogenannten Wegweiser- und Erstorientierungskurse werden den neuen Bewohnern in Mering angeboten. „Es ist nicht so, dass die Menschen hier vollkommen gelangweilt rumsitzen“, wendet Kurtenbach ein. Denn zum normalen Tagesablauf kämen auch noch verschiedenste Behördengänge dazu. Unterstützung erhalten die Asylsuchenden von Flüchtlings- und Integrationsberatern, die jeweils vom Roten Kreuz, der Caritas Augsburg oder Aichach-Friedberg sowie der Diakonie gestellt werden. Zudem sind drei Mitarbeiter der Regierung von Schwaben vor Ort.

In den 20 bis 25 Quadratmeter großen Schlafzimmern stehen einfache Betten aus Stahlrohr, für die Kleinkinder gibt es Gitterbettchen. In den abschließbaren Spinden können die Familien ihre Habseligkeiten verstauen. So rechte Gemütlichkeit verströmen die Räume nicht. Auch im Raum für die Kinderbetreuung herrscht noch gähnende Leere. Weder Möbel noch Spielzeug sind dort zu finden. „Das braucht noch ein bisschen Zeit“, wendet Stefanie Jungbeck ein.

Stefanie Jungbeck, ist Betriebsleiterin der Unterbringungs-Dependancen im ANKER Schwaben. Sie zeigt eine Sanitäreinrichtung. Bild: Eva Weizenegger, Eva Weizenegger

Frank Kurtenbach erklärt, dass zunächst in der neuen Einrichtung sich alle Abläufe einspielen müssen. „Deshalb sind auch erst 52 Bewohner hier untergebracht.“ Doch ab Mitte August wird auch Haus B, der Querbau zur Hörmannsberger Straße, bezogen. Schließlich wird das Ankerzentrum Donauwörth zum Jahresende aufgelöst. Bislang könne man sich an das Versprechen halten, dass in Mering hauptsächlich Familien mit nichtschulpflichtigen Kindern die Unterkunftsdependance bewohnen. „Doch für alle Zeit versprechen kann ich das nicht“, sagt Kurtenbach. Das hänge von der Flüchtlingssituation innerhalb Europas ab. Geplant ist die Meringer Einrichtung auf längere Zeit. „Meines Wissens nach läuft der Mietvertrag bis 2027 und ich denke, wir werden lange die Unterkunft in Mering brauchen“, sagt Kurtenbach.

