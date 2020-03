vor 57 Min.

So soll der neue Pausenhof der Mittelschule Kissing aussehen

Plus Der Pausenhof der Mittelschule Kissing wird renoviert. Er soll nicht nur barrierefrei werden, sondern auch ein Klassenzimmer im Freien bekommen. Was geplant ist.

Von Philipp Schröders

Schon lange läuft die Planung für die Neugestaltung des Pausenhofs der Mittelschule in Kissing. Nun geht es aber voran mit dem Projekt. Der Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung den Auftrag für die Ausführung für rund 310.000 Euro an das Garten- und Landschaftsbauunternehmen Milzarek aus Kissing vergeben.

Zurzeit hat der Pausenhof drei Ebenen, die nur über Stufen erreichbar sind. Wie Bauamtsleiter Alfred Schatz erklärt, soll nach der Umgestaltung jeder Bereich barrierefrei erreichbar sein. Dazu werden neben Treppenstufen Rollstuhlrampen eingebaut. Überhaupt muss das gesamte Pflaster im Pausenhof ausgetauscht werden. Das alte zieht Wellen. Mittelschule Kissing: Pavillon im Pausenhof wird abgebaut Der Pavillon im nordwestlichen Bereich des Hofes wird abgebaut. Ursprünglich gab es Bestrebungen, ihn neben der Paartalhalle für das Jugendzentrum aufbauen zu lassen – als Unterstand für die Besucher. Schatz riet aber davon ab. „Dafür hätten wir eine Baugenehmigung gebraucht“, sagt er. Zudem sei der Pavillon in keinem guten Zustand. Er hätte nicht in das Ensemble mit der preisgekrönten Halle hineingepasst. Auch der Eingangsbereich der Mittelschule wird saniert. Bild: Philipp Schröders Unweit des alten Pavillons stehen im Pausenhof zwei Bäume, die mit einer runden Bank-Tisch-Kombination versehen sind. Die wird laut Schatz auf Vordermann gebracht. Überhaupt soll der zurzeit eher karge Pausenhof in Zukunft mehr Sitzmöglichkeiten bieten. Entlang des gesamten Gebäudes verläuft ein Traufstreifen, der mit Steinen gefüllt ist. Um die Fenster besser vor kleinen Steinchen zu schützen, die hochfliegen könnten, wenn Schüler den Bereich betreten, wird er in Zukunft mit einem Gitter versehen. „Das ist eine aufwendige Maßnahme“, erklärt Schatz. Klassenzimmer im Freien an Kissinger Mittelschule Im östlichen Bereich, der an das Nebengebäude angrenzt, befindet sich eine Rasenfläche rund um einen Apfelbaum. Wie Schatz erklärt, soll dort auf Anregung eines Lehrers ein „Klassenzimmer im Freien“ eingerichtet werden. Der Bereich um den Baum herum bekommt einen Kunststoffbelag und neue Sitzmöglichkeiten. Zudem soll ein Sonnensegel in Zukunft Schatten spenden. Durch eine Grünfläche und Hecken wird der Bereich räumlich vom Rest des Pausenhofs abgegrenzt. Folglich könnte dort in Zukunft unter freiem Himmel Unterricht stattfinden. Auch der Eingangsbereich der Mittelschule soll parallel zu den Arbeiten im Hof auf Vordermann gebracht werden. Auch hier ist das Pflaster uneben und weist leichte Stolperfallen auf. Zudem sind laut Schatz die Treppenstufen marode und an der bestehenden Rampe muss das Gefälle verändert werden. Konkrete Planungen für die Gestaltung des Pausenhofs gibt es bereits seit 2017. Schatz sagt aber, dass die Ausführung durch das zweite große Projekt im Pausenhof sich verzögert habe. Im Süden wird zurzeit ein Aufzug errichtet, damit alle Stockwerke des Gebäudes barrierefrei erreichbar sind. „Die Planung hat allerdings länger gedauert.“ Vor allem die Einhaltung der Brandschutzvorschriften habe für Herausforderungen gesorgt. Der Bau des Aufzugs wird nun auch teurer als ursprünglich gedacht. Die Arbeiten am Pausenhof sollen nun in den Schulferien nach und nach erfolgen. Die Gemeinde habe sich zum Ziel gesetzt, dass zu Beginn des kommenden Schuljahres alles fertig ist. Lesen Sie dazu auch: Mittelschule: Der Bau des Aufzugs im Pausenhof wird teurer Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

