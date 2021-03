vor 19 Min.

So soll in Friedberg endlich neuer Wohnraum entstehen

Plus CSU und FDP legen im Friedberger Stadtrat ein Antragspaket vor, um den Wohnungsmangel zu mildern. Bürgermeister und Verwaltung haben jedoch Einwände.

Von Thomas Goßner

Bezahlbarer Wohnraum ist in Friedberg Mangelware - trotz aller Beteuerungen der Politik, auf dieses Thema oberste Priorität zu legen. Die Stadtratsfraktion von CSU und FDP will nun mit einem Bündel von Anträgen die Ausweisung von neuem Bauland vorantreiben.

Friedberg-Süd:

Fraktionschef Thomas Kleist kritisierte, dass die vom Stadtrat in der vergangenen Wahlperiode ins Leben gerufene Arbeitsgruppe seit fünf Jahren nicht mehr getagt habe. "In Friedberg-Süd steckt Potenzial", betonte er: "Das darf nicht hinten runterfallen." Baureferentin Lililan Sedlmair verwies auf die Personalknappheit in der Stadtverwaltung.

"Wir brauchen jemanden, der sich um die strategische Entwicklung kümmert", verwies sie auf die Größe des Baugebiets mit rund 35 Hektar. "Das kann nicht ein Nebenkriegsschauplatz sein zwischen vielen anderen Dingen, die wir zu tun haben." Das Baureferat erarbeite gerade, was nötig sei für die Aufplanung einer solchen Fläche. Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger) wünschte sich dazu nähere Informationen, damit der Stadtrat diskutieren könne.

CSU und FDP im Friedberger Stadtrat sehen großes Potenzial in Friedberg-Süd. Auf einer Fläche von 35 Hektar könnte hier neues Bauland entstehen. Bild: Aerobild Augsburg (Archivfoto)

Einheimischenmodell:

Eine Anpassung benötigt aus Sicht der CSU das Einheimischenmodell. Hier sei ebenfalls eine Projektgruppe eingerichtet worden, die aber aus nicht bekannten Gründen kaum einberufen worden sei. Sie soll jetzt wieder ihre Arbeit aufnehmen. Finanzreferent Wolfgang Schuß erinnerte daran, dass die Arbeit der Projektgruppe erfolgreich abgeschlossen worden sei. Das derzeitige Modell beschränkt sich allerdings auf die Vergabe von Grundstücken.

CSU/FDP fordert mehr Wohnungen für Friedberg

In einem nächsten Schritt sollte der Fragenkomplex geförderter Eigentumswohnungen angegangen werden. Allerdings seien in keinem laufenden Bebauungsplanverfahren Flächen für Mehrfamilienhäuser vorgesehen, so der Finanzreferent. Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) verwies wiederum auf die Personalsituation. Es fehle die Kapazität, um die Dinge so aufzubereiten, dass man weiterkomme. "Das wird wieder anders, wenn wir die Dinge, die auf Halde liegen, abgearbeitet haben", sagte er.

Claudia Eser-Schuberth (Grüne) kritisierte das derzeitige Einheimischenmodell als Luxuslösung. Sie sprach sich für eine Projektgruppe aus, die sich generell mit dem Thema Wohnen beschäftige und dazu auch die Beispiele aus anderen Kommunen anschaue. Für Ulrike Sasse-Feile (SPD) hingegen ist das Format solcher Projektgruppen grundsätzlich zu hinterfragen.

In Ottmaring besitzt die Stadt Friedberg Immobilien, die in schlechtem Zustand sind. Sie sollen durch Neubauten ersetzt werden. Bild: Anton Schlickenrieder (Archivfoto)

Städtische Wohnungen:

Weitgehend fertig sind die 67 städtischen Wohnungen an der Afrastraße. Bei der Vergabe habe sich gezeigt, dass es nach wie vor einen erheblichen Bedarf dafür gebe, so die stellvertretende CSU-Fraktionschefin Simone Losinger.

Weil die Förderbedingungen für Kommunen gerade äußerst lukrativ seien, solle nun ein Projekt in Ottmaring angepackt werden. Dort besitzt die Stadt Häuser, die jedoch in einem sehr schlechten Zustand und teilweise nicht mehr bewohnt sind. Laut Bürgermeister Eichmann sei das Baureferat seit August letzten Jahres dran. "Wir planen bereits den Beginn dieser Maßnahme", berichtete er.

In Friedberg sollen neue Baugebiete entstehen

Baugebiete:

Die CSU/FDP-Fraktion will eine Prioritätensetzung bei der Bearbeitung von Bebauungsplänen. Sie verlangt darum von der Verwaltung eine Übersicht über alle laufenden Verfahren, um nach entsprechender Diskussion eine Reihenfolge festzulegen. Bürgermeister Eichmann zeigte sich skeptisch. Entscheidungen über Bebauungsplanverfahren könnten nicht rein politisch getroffen werden, vielmehr habe man auch rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten.

Konkrete Beschlüsse gab es am Ende der Debatte nicht. Die Verwaltung erarbeitet jetzt Vorschläge, ob und wie die Anträge von CSU und FDP umgesetzt werden können.

