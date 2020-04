11:55 Uhr

So will Friedberg Finanzen in der Corona-Krise sichern

Wie hier in Landsberg wird auch der Stadtrat von Friedberg bei seiner Sitzung in der Schulmensa Sicherheitsregeln einhalten.

Plus Der Friedberger Stadtrat tagt in der Schulmensa. Wichtigster Tagesordnungspunkt: die Finanzen in der Corona-Krise. Eine Frau wird Stadträtin für eine Sitzung.

Von Ute Krogull

Maskenpflicht wird es bei der letzten Stadtratssitzung dieser Periode in Friedberg nicht geben. Doch eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen macht sie zu einer logistischen Herausforderung: Die 30 Stadträte sitzen in der Schulmensa in je zwei Metern Abstand voneinander an Einzelplätzen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen