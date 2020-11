vor 18 Min.

So will Friedberg den Stau bei der Digitalisierung auflösen

Plus Um die Friedberger Schulen und die Stadtverwaltung in Sachen Digitalisierung voranzubringen, werden Fördermittel beantragt. Und eine neue Stelle geschaffen.

Von Thomas Goßner

Friedberg investiert in die Digitalisierung. Im Jahr 2021 sollen rund 640.000 Euro bereitgestellt werden, um die Vernetzung der Schulen zu verbessern und ein schulisches WLAN aufzubauen. Außerdem ist eine neue Vollzeitstelle vorgesehen, damit Förderprogramme in Anspruch genommen und der Ausbau der IT-Struktur begleitet werden kann.

Wie Kommunalreferent Wolfgang Basch im Stadtrat berichtete, gab es bereits in den vergangenen Jahren diverse staatliche Zuschussprogramme, von denen die Stadt profitiert hat. So flossen Gelder für die Erneuerung der PCs in den Unterrichtsräumen und den Kauf der Lizenzen, für den Kauf von Tabletts und den Anschluss an Glasfaserkabel.

Friedberg will Geld aus dem Digitalpakt Schule

Die Corona-Krise und das Homeschooling hätten nun das digitale Lernen "durch die Hintertüre" eingeführt und die Erwartungshaltung von Schulleitungen, Eltern und Schülern entsprechend gesteigert, so Basch. Die Stadt habe sich darum entschlossen, die Mittel aus dem Digitalpakt Schule zu nutzen, der die digitale Vernetzung der Schulgebäude verbessern und den Aufbau einer WLAN-Infrastruktur für den Unterricht fördern soll. Auch die CSU/FDP-Fraktion im Friedberger Stadtrat hat dazu bereits einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Schulen in Ottmaring, Stätzling und am Eisenberg werden dazu komplett neu verkabel, in Friedberg-Süd, an der Theresia-Gerhardinger-Schule, an der Mittelschule Friedberg und in Derching genügen neue Netzwerkdosen.

Die Stadt beantragt dazu den Höchstförderbetrag von 574.000 Euro, das sind 90 Prozent der Investitionssumme, den Rest muss sie selbst tragen. Dazu kommen die Personalkosten für eine Verstärkung im IT-Bereich. Derzeit investiert ein Vollzeit-Mitarbeiter die Hälfte seines Arbeitspensums in die fünf städtischen Schulstandorte mit rund 400 PCs, Servern, Telefonanlagen, Druckern und die entsprechende Software. Die Stelle einer ausscheidenden Mitarbeiterin wird dazu von 75 auf 100 Prozent aufgestockt, die Nachfolge ist bereits geregelt. Eine weitere Stelle soll zeitnah besetzt werden, beschloss der Stadtrat.

Darüber hinaus hat auch die Stadtverwaltung selbst Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung. Dazu gehören unter anderem eine neue Homepage, die bis Ende 2020 fertig sein soll, die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse, die technische Begleitung von Homeoffice-Arbeitsplätzen und die Einrichtung eines Intranets für die Stadtverwaltung.

Breite Zustimmung im Friedberger Stadtrat

Diese Vorschläge des Kommunalreferats stießen auf einhellige Zustimmung. "Die Anforderungen und Wünsche werden nicht weniger", sprach sich Cornelia Böhm ( FDP) für ein flächendeckendes Konzept aus. Hubert Nießner (ÖDP) sagte, mit dem Angebot von Homeoffice-Arbeitsplätzen werde die Stadt als Arbeitgeber interessant. Auch die Grünen halten es für sinnvoll, für die Digitalisierung eine neue Stelle zu schaffen. "IT braucht Planung", unterstrich Paul Trinkl (CSU).

