vor 5 Min.

Sommerkonzert der Meringer Kolpingkapelle im Lippgarten

Zum Konzertabend mit Gästen aus der Schweiz lädt die Meringer Kolpingkapelle bei schönem Wetter am kommenden Samstag in den Lippgarten ein.

Schweizer Blasorchester übernimmt Teil des Programms

Der Lippgarten in Mering wird am Samstag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr wieder zur Konzertbühne. In diesem Jahr gestaltet das große Blasorchester der Kolpingkapelle Mering gemeinsam mit dem Schweizer Blasorchester Helvetia Rüti-Tann den Konzertabend.

Initiiert wurde der Austausch durch den Meringer Klarinettisten Michael Stangl, der in beiden Orchestern aktiv ist. Seit drei Jahren spielt er im Schweizer Orchester, da er dort regelmäßig beruflich vor Ort ist. Bereits am ersten Juliwochenende war das Orchester der Kolpingkapelle zu Besuch bei den Schweizer Musikerfreunden und gestaltete dort neben einem abwechslungsreichen Besuchsprogramm auch ein gemeinsames Konzert.

Am 13. und 14. Juli ist nun das Schweizer Blasorchester zum Gegenbesuch in Mering. Neben Stadtbesichtigungen in Landsberg und Augsburg wird am Samstagabend im Meringer Lippgarten ein gemeinsames Sommerkonzert stattfinden.

Das große Blasorchester der Kolpingkapelle Mering unter der Leitung von Philipp Kufner eröffnet den Konzertabend. Im zweiten Teil des Konzertes wird die Helvetia Rüti-Tann unter Leitung des zeitgenössischen Komponisten Thomas Trachsel einen Einblick in ihr anspruchsvolles und abwechslungsreiches Repertoire geben. Zum einen sind klassische Werke von Antonín Dvo˘rák sowie Modest Mussorgski zu hören, zum anderen Stücke, die speziell für sinfonisches Blasorchester komponiert wurden.

Bei gutem Wetter ist ab 18 Uhr Einlass im Lippgarten, bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Amberieu-Halle statt. (FA)

Themen Folgen