vor 43 Min.

Sommerliches Programm unter alten Bäumen

Das Publikum im Lippgarten ist so groß, dass die Veranstalter nachbestuhlen müssen

Von Manuela Rieger

Ein stimmungsvolles Konzert ist den Musikfreunden Mering einmal mehr im herrlichen Meringer Lippgarten gelungen. Der Andrang war so groß, dass noch nachträglich weitere Stühle aufgestellt werden mussten.

Nur kurze Begrüßungsworte schickt Horst Hartmann, Zweiter Vorsitzender der Ambulanten in Mering, voraus – mit einem Dank an die Sponsoren und die VR-Bank sowie die vielen Mitarbeiter. Dann kam auch schon die Musik zu ihrem Recht an diesem lauschigen Sommerabend im Lippgarten. Das Publikum war schnell begeistert und honorierte die Darbietung mit euphorischem Applaus.

Nach Beendigung des österreichischen Erbfolgekriegs wollte Georg II. im Londoner Green Park richtig feiern: mit bombastischem Feuerwerk und ebensolcher Musik. So schrieb Händel eines seiner populärsten Werke: die Feuerwerksmusik. Ein gelungener Einstieg der Musikfreunde Mering für einen lauen Abend mit Musik. „Carmen in Concert“ nannte sich der zweite Programmpunkt. In dieser Orchestersuite begegnen sich die bekanntesten Märsche und Tänze aus der Oper von Georges Bizet. Es gelang Wolfgang Raab am Pult, dem Orchester betörende Klänge zu entlocken, spannungsreich die vier Sätze zu gestalten und die Musik zu einem Hörerlebnis werden zu lassen. Mit Andrew Lloyd Webber und einem Medley aus seinen Musicals endete der erste Teil.

Moderierte in erklärender Weise zuvor Christine Moretti, so führte nun Violinistin Fiona Magill informativ durch den zweiten und zeitgenössischen Teil. Intelligent, charmant und mit dem Herzen am richtigen Fleck: In „Die Schöne und das Biest“ beweist Belle, dass jeder eine liebenswerte Persönlichkeit in sich trägt.

Mit einem Medley der Melodien aus diesem Musical bewies das Orchester seinen Facettenreichtum. Bob Lowden hat eine kraftvolle Bearbeitung der Musik aus dem Film „Les Misérables“ geschaffen, der auf dem weltbekannten Musical von Claude-Michael Schönberg basiert. Dafür gab es spontane Bravorufe.

Zum Abschluss wagte sich das Orchester der Musikfreunde Mering an den „Danzon No. 2“ von Arturo Márquez, der in Europa noch gar nicht so lange Bekanntheit genießt. Und das Orchester unter der Gesamtleitung von Wolfgang Raab lieferte auch dieses Stück auf hohem Niveau ab, mit raffinierten Soli von Klarinette, Oboe, Violine, Horn, Trompete, Flöte und Piccolo. Es gab einen Riesenapplaus vom Publikum und vom Dirigenten für diese exzellente Leistung des Orchesters. Gerne erfüllte man den Wunsch der Zuhörer nach Zugaben mit „Pomp and Circumstances“ als Zuckerl für den Nachhauseweg.

