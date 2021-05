vor 14 Min.

Sonderimpfaktion: Einen Piks mit AstraZeneca gibt es in Kissing

Im Impfzentrum in Kissing fand am Sonntag eine Sonderimpfaktion statt. Auch Peter Wirth war dabei.

Plus Der Andrang bei der Sonderimpfaktion in Kissing ist groß. Lange Warteschlangen entstehen aber nicht. Was die Menschen vor Ort sagen.

Von Edigna Menhard

Gesund sei er, aber er habe eine Heidenangst vor der Spritze, scherzte ein Mann, als er sich am Impfzentrum in der Kissinger Paartalhalle registrierte. Die Mitarbeiter stellten ihm Fragen nach seiner Gesundheit und möglichen Risikofaktoren: Haben Sie schon Corona gehabt? Hatten Sie in den vergangenen 14 Tagen eine Impfung? Bekommen Sie Blutverdünner? Routiniert erfassen die drei Mitarbeiter des Betreibers Vitolus hinter der verglasten Rezeption die Daten der ankommenden Menschen bei der Sonderimpfaktion.

