vor 47 Min.

Souverän für die CSU

Kandidat Reinhard Gürtner

Der 51-jährige Reinhard Gürtner will für die CSU das Bürgermeisteramt erringen. Oberste Priorität haben für ihn nach der Schulerweiterung die Straßensanierung, die Instandhaltung des Hochbehälters für sauberes Trinkwasser und der Wertstoffhof. Leicht in Bedrängnis gebracht wurde er von der Grünen-Kandidatin in der Debatte um die Osttangente. Vom Temperament her eher zurückhaltend, vermittelte Gürtner jedoch insgesamt einen recht souveränen Eindruck.

