09:30 Uhr

Sozialdemokratische Frauen sind wieder in Friedberg aktiv

Die einst sehr bekannte Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in Friedberg gründet sich auf der SPD-Jahreshauptversammlung neu.

Die Friedberger Innenstadt hat Zuwachs bekommen. Neben zahlreichen Bäckereien, Cafés sowie kleineren und größeren Geschäften hat die SPD Friedberg vor einigen Wochen hier ihr neues Hauptquartier aufgeschlagen. „Unser Wahlkampfbüro dient in den nächsten Monaten als Treff-, Planungs- und Begegnungszentrum, um unsere Politik für Friedberg zu entwerfen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen“, erklärt Ulrike Sasse-Feile, die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins.

SPD-Ortsverein Friedberg mit zwölf neuen Mitgliedern

Neben regelmäßigen Treffen des „Team Friedberg“, welches aus den Stadtratskandidaten besteht, fand zuletzt die Jahreshauptversammlung des Ortsvereins im neuen Domizil in der Bahnhofstraße 2 statt. „In nur wenigen Wochen hat der Vorstand gleich zwölf neue Mitglieder in den Ortsverein aufgenommen“, freute sich Sasse-Feile; sie sei begeistert vom frischen Wind in den eigenen Reihen. „Der Zulauf und die vielen neuen Menschenstimmt uns positiv für den Kommunalwahlkampf und belegt, dass mit der Sozialdemokratie hier vor Ort zu rechnen ist“, sagte sie.

Der Verteilung von Parteibüchern folgte noch ein anderes Ereignis: Die Ehrung langjähriger Mitglieder. Dritte Bürgermeisterin Martha Reißner, Eckhard Moritz, Philip Morteza Mousavi Shahabi und Vorstandsmitglied Jonas Lang wurden für zehn, Silvia Schwab für 25, Cornelia Piesch, Günter Schmid und Hans-Jürgen Kuhl sogar für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft von Lieselotte Feile und Klaus Hanft und für 60 Jahre treue Mitgliedschaft von Margit Schwegler gab es lang anhaltenden Applaus. „Wir sind stolz auf so viele Jahre geballte Erfahrung“, meinte Sasse-Feile an die Jubilare gerichtet. „Eure Loyalität über so viele Jahre hinweg durch Höhen und Tiefen verdient größte Anerkennung.“

Sozialdemokratische Frauen wieder in Friedberg organisiert

Im Anschluss an die eigentliche Jahreshauptversammlung stand die Konstituierung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF), der internen Frauenorganisation der SPD, an. „Die Wiedergründung der ASF ist für den Ortsverein ein ganz besonderer Tag“, freute sich Tamara Greber, stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende, die von den Mitgliedern einstimmig zur Vorsitzenden der ASF gewählt wurde. Ihr zur Seite stehen Stadträtin Ingrid Becke als stellvertretende Vorsitzende sowie Stefanie Lang, Heike Schubert, Ulrike Sasse-Feile, Petra Goger, Beate Gnädinger, Veronika Günther, Brigitte Dannhäuser-Lehmann und Lore Wolff als Beisitzerinnen.

„Als ASF arbeiten wir an der Gleichstellung von Männern und Frauen in der Partei und der Gesellschaft“, so Greber, die in Friedberg zahlreiche Themen und Projekte für die Arbeitsgemeinschaft sieht: „Besonders am Herzen liegt uns gesellschaftliches Engagement wie beim Karitativen Christkindlmarkt oder beim Kinderflohmarkt. Doch auch an politischen Großbaustellen mangelt es uns nicht“, ist sich Greber sicher, die sich mit ihrem Team Themen wie der Aufklärung und Bekämpfung von Altersarmut, Kinderbetreuung, dem Erhalt der Geburtenstation im Friedberger Krankenhaus, Bildung und der gesellschaftlichen Teilhabe aller Generationen widmen will. (FA)

