Sozialer Wohnraum wird in Schmiechen teuer

Etwa 1,2 Millionen Euro müsste Schmiechen für die Rundum-Sanierung eines Wohnhauses hinblättern. Eine Entscheidung soll noch dieses Jahr fallen.

Von Sandra Lederer

Bereits im Februar hatte sich der Schmiechener Gemeinderat mit dem Wohnhaus an der Steindorfer Straße befasst. Das Gebäude in Gemeindebesitz aus den 1950er Jahren ist inzwischen stark sanierungsbedürftig. Um Umfang und Kosten der nötigen Maßnahmen besser einschätzen zu können, wurde das Ingenieurbüro von Helmut Hilscher zu Rate gezogen. Nach einer ersten Sichtung des Gebäudes berichtete er nun im Gemeinderat. Dabei stellte er eine kleine sowie eine große Lösung vor. Beide lagen weit über den zunächst von Bürgermeister Josef Wecker geschätzten Kosten von 300000 Euro.

Schmiechen vermietet günstig an sozial Schwache

Das Gebäude mit sechs Wohnungen in einer Größe zwischen 40 und 58 Quadratmetern ist dringend sanierungsbedürftig. Es hat keine Zentralheizung. Dadurch kann es die Kommune jedoch auch zu sehr günstigen Konditionen an sozial schwache Gemeindebürger vermieten.

Bei beiden Varianten setzte Hilscher eine umfassende Komplett-Sanierung an. Dies sei nötig, um das Wohnhaus langfristig erhalten und nutzen zu können. Darunter sind Maßnahmen wie eine Modernisierung der Heizungsanlage, die Entkernung der Bäder, Instandsetzung von Dach und Fenstern, Verbesserungen an der Fassade und im Treppenhaus, auch im Hinblick auf den Brandschutz, sowie neue Türen. Die große Lösung sieht zudem ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS), ein neues Dach und neue Fenster vor.

Sanierung würde 1,2 Millionen Euro kosten

Damit könnte das Gebäude nahezu Neubau-Niveau erreichen. Allerdings liegen die Kosten dafür - grob geschätzt - bei rund 1,2 Millionen Euro. Doch auch die kleine Variante würde die Gemeinde schon rund 860000 Euro Kosten. Hilscher kalkulierte dabei auch Überraschungen mit ein, die ein Gebäude dieses Alters durchaus bereithält und erst bei der konkreten Planung und Analyse aufkämen.

Bereits bei der Sitzung im Februar wurde diskutiert, ob ein Neubau am Ende nicht sinnvoller sein könnte. Grob geschätzt würden die Kosten ebenfalls bei rund 1,2 Millionen Euro liegen. Zudem könnte man dafür Zuschüsse abgreifen. Bis zu 30 Prozent der Baukosten seien möglich, wenn dadurch zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird. Aber egal ob Neubau oder Sanierung, ein Betrag in dieser Höhe wäre für Schmiechen eine große finanzielle Herausforderung. Deshalb will man die Entscheidung auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bürgermeister Josef Wecker schlug vor, die Informationen erst einmal sacken zu lassen. Im Laufe das Jahres soll der Bauausschuss darüber beraten und Lösungsvorschläge erarbeiten, die dann noch vor der Haushaltsplanung für 2020 im Gemeinderat diskutiert und entschieden werden.

