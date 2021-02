vor 17 Min.

Sozialstation Friedberg-Hochzoll hat jetzt einen neuen Standort

Plus Der Pflegedienst der Sozialstation Hochzoll/Friedberg befindet sich jetzt in der ehemaligen Sparkasse von Friedberg-West. Warum die Freude über diesen Schritt groß ist.

Von Thomas Goßner

Wo vorher der Geldautomat stand, klafft jetzt ein Loch in der Wand. Der Tresorraum mit seiner massiven Stahltür und den Kunden-Schließfächern dient nun als Lager. Und am Tresen geht es nicht mehr um Bankgeschäfte, sondern um Wohl und Wehe von alten und kranken Menschen: Die ehemalige Sparkasse in Friedberg-West ist jetzt die neue Zentrale der Sozialstation Augsburg-Hochzoll/ Friedberg und Umgebung.

"Stolz und froh" über den neuen Standort zeigt sich Wolfgang Rockelmann, der Vorsitzende der Bürgerstiftung Friedberg. Diese ist neben dem Verein Soziale Dienste der Pfarreien Heilig Geist und Zwölf Apostel sowie dem evangelischen Verein Augsburg-Hochzoll Gesellschafterin der Sozialstation und außerdem neue Eigentümerin des Gebäudes.

Zusammenschluss der Sozialstationen von Friedberg und Augsburg-Hochzoll

Vorausgegangen waren dem Immobiliengeschäft viele ereignisreiche Jahre. Weil die traditionsreiche Friedberger Einrichtung aufgrund ihrer geringen Größe immer wieder in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, war sie lange Zeit auf der Suche nach einem Partner. Den fand sie zum 1. Januar 2013 in der Sozialstation Hochzoll. Der Zusammenschluss bot sich auch an, weil Friedberg-West zum Hochzoller Kirchensprengel gehört.

Die finanziellen Schwierigkeiten der Vorjahre waren damit zwar überwunden, als suboptimal wurde jedoch die Einsatzzentrale an der Watzmannstraße in Hochzoll empfunden. Dort hatte die Pfarrei zwei Wohnungen gekauft und umgenutzt. Mit dem deutlich vergrößerten Wirkungskreis erwiesen sich die Räume aber zu eng. In der Seitenstraße der Friedberger Straße war die Sozialstation außerdem fast unsichtbar. Daneben gab es zudem noch die Station an der Hermann-Löns-Straße in Friedberg, was ein ständiges Pendeln nötig machte. "Wir waren uns rasch einig, dass wir eine Veränderung suchen", erinnert die der Stiftungsvorsitzende Rockelmann.

In diesem Gebäude an der Watzmannstraße in Hochzoll hatte die Sozialstation bisher ihren Hauptsitz. Bild: Thomas Goßner

Aber wo? Schließlich galt es auch Augsburger Befindlichkeiten zu berücksichtigen. Ein Standort irgendwo auf Friedberger Flur wäre für die beiden Trägervereine aus Hochzoll nicht zu vermitteln gewesen. Da traf es sich gut, dass die Sparkasse im Sommer 2016 ihre Filiale in Friedberg-West aufgab und erste Pläne für die Umgestaltung des Areals zwischen B300 und Maria-Alber-Straße entwickelt wurden.

Das Areal hat drei Eigentümer, die beiden Städten Augsburg und Friedberg sowie die Sparkasse. Die Stadt Augsburg wollte im westlichen Bereich gerne Sozialwohnungen bauen, in Friedberg konnte man sich auch einen Lebensmittelmarkt oder ein Café vorstellen. Der alte Sparkassen-Bungalow sollte abgerissen werden, an dieser Stelle könnten ein Bolz- und ein Spielplatz entstehen. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) schlug außerdem vor, einen grünen Mittelpunkt zu schaffen, der Platz bietet für Wochenmarkt und Treffpunkte unter freiem Himmel.

Sozialstation: Friedberg drängt auf eine Entscheidung

Konkrete Schritte gab es nach der ersten öffentlichen Vorstellung dieser Pläne im Mai 2017 nicht mehr. Dann aber drängte aber die Sozialstation auf eine Entscheidung. Steht die Fläche in Friedberg-West nicht zur Verfügung, werde man sich für ein Kirchengrundstück im Bereich der Pfarrei Zwölf Apostel entscheiden, so Rockelmann seinerzeit: "Aus Friedberger Sicht ist das keine wünschenswerte Perspektive. "

Es sollten allerdings noch weitere Jahre vergehen, bis Anfang 2020 der Handel zwischen Sparkasse und Sozialstation feststand. Das Problem dabei. Die Sparkasse darf ihren Besitz nicht unter Wert verkaufen, und die Bauträger standen Schlange für das über 3500 Quadratmeter große Areal der ehemaligen Bankfiliale an der Stadtgrenze zwischen Augsburg und Friedberg.

Den Großteil der Fläche zur BK-Tankstelle hin übernahm die Stadt Friedberg, den kleineren Bereich rund um den Sparkassen-Pavillon mit rund 1000 Quadratmetern kaufte die Bürgerstiftung - allerdings zum vollen Marktpreis, der in Friedberg-West bei 500 Euro pro Quadratmeter liegt. 40 Prozent des Kaufpreises konnte die Bürgerstiftung aus Eigenmitteln stemmen, der Rest wird über Kredite finanziert. Zins und Tilgung wiederum sind durch die Miete gedeckt, die die Sozialstation an die Stiftung bezahlt. Deren Rücklagen sind durch den Kauf bis auf einen geringen Betrag, der zur Instandhaltung der Immobilien gedacht ist, aufgebraucht. Allerdings wurde Rockelmann bereits eine Zustiftung von privater Seite zugesagt.

Sozialstation soll Treffpunkt für Friedberg-West werden

Zum Jahresende 2020 konnte die Sozialstation den Betrieb am neuen Standort endlich aufnehmen. "Es ist eine große Erleichterung", stellt die Geschäftsführerin Gudrun Jansen fest. Zwei vorher räumlich getrennte Bereiche seien nun unter einer Fahne versammelt. Durch die räumliche Trennung seien viele Synergieeffekte verlorengegangen, jetzt klappe der Austausch, die Gespräche und Fortbildungen seien deutlich einfacher geworden, so Jansen. Weitgehend unverändert blieben die Touren der 84 ambulanten Pflegekräfte, allerdings gebe es bei Bedarf mehr Variationsmöglichkeiten für die Bereichsleitungen. "Die Teams wachsen zusammen", stellt die Geschäftsführerin fest.

Der Standort der Sozialstation an der Hermann-Löns-Straße in Friedberg bleibt erhalten. Bild: Elisa Glöckner (Archivfoto)

Aber auch wenn das Personal jetzt an einem Platz versammelt ist, so bleibt doch auch die Hermann-Löns-Straße als ein wichtiges Standbein erhalten. Dort befindet sich weiterhin die Tagespflege, und auch eine Fachkraft steht für Beratungsgespräche zur Verfügung.

Auf rund 600 Quadratmeter statt bisher 230 an der Watzmannstraße kann sich die Sozialstation jetzt ausbreiten. Auch die Seniorenberatung der Stadt Augsburg ist an den neuen Standort mit umgezogen. Neben den Büros und Besprechungsräumen im Erdgeschoss gibt es Lagerflächen und Personalräume im Keller. Einen Teil des Mobiliars konnte die Sozialstation übernehmen und mit finanzieller Unterstützung durch die Firma Segmüller ergänzen. Rund 50.000 Euro mussten noch einmal in die Einsatzzentrale gesteckt werden.

Und ganz abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht. Gudrun Jansen würde im Eingangsbereich gerne ein kleines Bistro einrichten, das sich zu einem Treffpunkt für den Stadtteil entwickeln könnte. Offen ist auch noch, was mit den Wohnungen an der Watzmannstraße geschieht, berichtet Elisabeth Achtner-Veh, die 2. Vorsitzende des Vereins Soziale Dienste der Hochzoller Pfarrei: Verkaufen oder vermieten - das muss erst noch entschieden werden.

