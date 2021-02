13:00 Uhr

Spannende Lektüre für die Zeit des Lockdowns in der Meringer Bücherei

Plus Der Meringer Autor Horst Manggasser überreicht seinen Roman "Der Mantel des Anderen" an die Einrichtung. Leiterin Brunhilde Waeber bestellt jede Woche 20 neue Bücher.

Von Heike Scherer

Kulturelle Veranstaltungen wie das IKM-Festival oder die Festtage zur 1000-Jahr-Feier in Mering für Sommer und Herbst sind bereits abgesagt. Die Menschen müssen sich ihre Freizeit selbst gestalten. Auch die Bücherei Mering bietet dafür neue interessante Bücher zum Ausleihen an. Jetzt hat der Meringer Autor Horst Mangasser Leiterin Brunhilde Waeber seinen dritten Roman "Der Mantel des Anderen" überreicht. Ab sofort kann er ausgeliehen werden.

"Ich werde das Buch bald lesen und freue mich sehr, dass wir es künftig für unsere Leser zur Verfügung haben", sagte Waeber bei der Übergabe. Jede Woche bestellt sie etwa 20 neue Bücher für die jungen und älteren Leser. Mit ihren Kolleginnen bindet sie die gelieferten Titel gleich ein und führt sie dem Bestand zu. Für die jungen Leser stehen neue Bände der drei Ausrufezeichen im Regal, für die Erwachsenen Heimatkrimis wie "Ostfriesenzorn" von Klaus-Peter Wolf, "Dunkelnacht" von Kirsten Boie oder "Der Heimweg" des derzeit sehr beliebten Autors Sebastian Fitzek. Brunhilde Waeber empfiehlt auch den Roman der koreanischen Schriftstellerin Cho Nam-joo "Kim Jiyoung, geboren 1982", einen internationalen Weltbestseller mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren. Die Autorin erzählt darin das Leben einer durchschnittlichen Südkoreanerin, deren Leben seit frühester Kindheit von sexistischer Diskriminierung geprägt ist.

Mangassers Buch spielt in der früheren DDR

Wer sich eher für die deutsche Geschichte der früheren DDR interessiert, der liegt mit dem Buch "Der Mantel des Anderen" genau richtig. Horst Mangasser absolvierte eine journalistische Ausbildung beim Münchner Merkur und wechselte dann in die Werbebranche, schrieb Reklame- und PR-Texte. Seine Agentur betreute den Wahlkampf für Franz Josef Strauß und er war auch Pressesprecher des Münchner SPD-Unterbezirks.

Nach seinem langen Arbeitsleben reiste er viel. In seinem Leben hat er 90 Staaten besucht und lebte auch über vier Jahre in Polynesien. Nach seiner Rückkehr nach Mering widmete er sich dem Schreiben. "Weiße Adler" und "Roter Mais" waren seine ersten Werke. In seinem dritten, 490 Seiten langen Roman beweist Mangasser, der auch Reiseberichte schrieb und Dozent für Wirtschaftsgeographie war, solide Recherchearbeit.

Er schildert darin eine Familiensaga vor dem Hintergrund der deutschen Teilung und Wiedervereinigung. Ein Offizier der Volksarmee setzt sich in den Westen ab, wofür seine Frau und die Zwillinge den Zorn des Regimes zu spüren bekommen. Die Frau kommt in Stasi-Haft, die Söhne in die Zwangsadoption. Wechselnde Namen und Länder wie Kuba, USA, Afghanistan und Griechenland setzen eine gewisse Aufmerksamkeit bei der Lektüre und die Kenntnis der deutschen Geschichte voraus. Spannend und authentisch schildert Mangasser, wie sich die aus den Augen verlorenen Brüder nach vielen Jahren wiedersehen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch seine Heimatstadt Landstuhl, wo sich die Ramstein Air Base befindet.

Die Bücherei Mering ist für die Öffentlichkeit immer noch geschlossen. Wer sich Bücher ausleihen möchte, kann sie zwischen 10 und 13 Uhr telefonisch unter 08233/7395025 oder über buecherei@markt-mering.de bestellen. Die genaue Abholzeit wird von den Mitarbeitern der Bücherei telefonisch übermittelt.

Der Roman "Der Mantel des Anderen" von Horst A. Mangasser ist als Hardcover, als Taschenbuch und E-Book im tredition-Verlag mit der ISBN 978-3-347-12717-3 erhältlich.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen