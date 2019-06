Spargel: Warten lohnt sich

Spargel ist immer noch etwas Besonderes - und das ist gut so.

Spargel gab es in meiner Kindheit meist in Form von Schinkenröllchen mit viel Mayonnaise und labbrigem Dosenspargel. Ich fand ihn, gelinde gesagt, eigenartig. Trotzdem haftete dem Spargel ein Hauch von Luxus an. Dass später die Spargelfelder von Schrobenhausen her bis ins Friedberger Land wuchsen und an allen Ecken und Enden Verkaufsstände auftauchten, konnte ich erst gar nicht so recht fassen. Inzwischen gehört Spargel bei vielen Familien fest zum Speiseplan – etwas Besonderes ist er immer noch.

Weil man eben bei Spargel lernt, dass man nicht immer alles haben kann. Die Vorfreude auf den ersten Spargel im Jahr, der meistens der Beste der Saison ist, gehört irgendwie dazu. Und mir reicht es ab Mitte Juni dann auch wieder mit dem Stangengemüse.

Zwar ist auch der Spargelanbau der Folien und Beheizung wegen umstritten, trotzdem ist Spargel in unserer Region eines der Produkte, die mit Regionalität punkten. Nicht nur entfällt der weite Antransport: Noch nach Tagen in einem feuchten Handtuch im Kühlschrank sieht der Spargel von der Bäuerin meines Vertrauens besser aus als das meiste, was ich im Supermarkt zu sehen bekomme. Darauf lohnt es sich zu warten.

