19:05 Uhr

Sparkassenpreis für Friedberger Gitarrenduo

Beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ wurde das Friedberger Gitarrenduo Linda und Nina Bernert ausgezeichnet.

Die Schwestern Linda (12) und Nina (15) Bernert aus Friedberg erhielten neben der Maximalpunktzahl von 25 als einziges Gitarrenduo für ihre hervorragende Leistung in Hof zusätzlich den Sparkassenpreis in Höhe von 2600 Euro. In der Begründung der Jury wurde die außergewöhnliche musikalische Begabung der beiden betont. Ihnen gelinge eine gleichwertige Interaktion mit einer einfühlsamen und präzisen Interpretation ihrer gewählten Werke. Ihr Zusammenspiel erschaffe eine eigene anmutige Atmosphäre in einer internen Welt. Die Jury betonte zudem, dass sie mit ihrer Entscheidung die weitere musikalische Entwicklung von Linda und Nina vor allem im Familienverbund nachhaltig fördern wollen. Ausschnitte des Preisträgerkonzerts sind am Samstag, 25. Mai, um 15.05 Uhr in der Sendung „on Stage“ auf Bayern 4 Klassik zu hören. Linda und Nina Bernert sind Schüler der Friedberger Schule für Musik in der Klasse von Stefan Schmidt. Live kann man die beiden hören im Rahmen des 1. internationalen Gitarrenfestivals „Focus Gitarre“ im Friedberger Schloss, das vom 13. bis 16. Juni von der Stadt Friedberg veranstaltet wird. Linda und Nina spielen aktiv als Ensemblemitglieder im Vorprogramm des Weimar Guitar Quartet am Samstag, 15. Juni um 19.30 Uhr. Als Duo sind sie einen Tag zuvor im Vorprogramm des Duo Karuna (Jessica Kaiser, Gitarre und Johanna Ruppert, Violine) zu hören. Karten kann man im Bürgerbüro der Stadt erwerben. (FA)

