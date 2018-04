vor 49 Min.

Spaziergänger finden Weltkriegsgranate

Wie das gefährliche Stück geborgen wurde.

Eine Handgranate aus dem letzten Weltkrieg entdeckte am Freitagabend gegen 19 Uhr ein Spaziergänger auf einem Feld östlich der Kreisstraße AIC 25 in der Nähe des Gewerbegebietes Friedberg-West. Der Fundort lag laut Polizei jedoch so weit von Straße und Bebauung entfernt, dass keine Absperrmaßnahmen getroffen werden mussten. Die Beseitigung verlief unspektakulär. Eine Spezialfirma nahm die Granate an sich und transportierte sie ab.