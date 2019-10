30.10.2019

Spende der Kräuterweiber

Wer das Friedberger Altstadtfest schon einmal besucht hat, wird sie sicherlich kennen: die Kräuterweiber, eine Gruppe bestehend aus 16 Mitgliedern. Das ganze Jahr über produzieren sie ihre Ware – Kräuter, die dann am Altstadtfest verkauft werden. „Da erwirtschaften wir einen doch erheblichen Betrag“, sagt Rosemarie Krendlinger. Ganze 13000 Euro wurden in diesem Jahr eingenommen. Und das soll gespendet werden so wie jedes Jahr, denn: „Das Geld muss weg“, sagt Ingrid Becke. „Wir spenden immer alles“, erzählt Monika Hofmann. Sie ist Mitglied der Kräuterweiber, aber auch im Vorstand der Organisation „Haiti Kinderhilfe“ – eine der Einrichtungen, die von den Kräuterweibern unterstützt werden. Die drei anderen Organisationen sind das Afrika-Hilfsprojekt „Ubuntu“, „Hilfe für Kinder aus Tschernobyl“ und der Waldkindergarten Friedberg. Dort ist das jüngste Mitglied der Kräuterweiber, Jule Trautmann, die Vorsitzende des Elternbeirats.

Insgesamt 10000 Euro werden unter den vier Einrichtungen aufgeteilt. Der Rest bleibt den Damen erhalten, damit sie das Material für ihre Ware beschaffen können. Das nächste Event ist der Karitative Christkindlmarkt in Friedberg. Auch hier werden die Kräuterweiber vertreten sein. (rele)

