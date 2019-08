vor 20 Min.

Spende für das Kinderheim

Für die Erzieher, Sozialpädagogen und Heilerzieher des Kinderheims Friedberg steht das Wohl ihrer Schützlinge an erster Stelle. 24 Kinder und Jugendliche werden derzeit dort betreut. Eine weitere Gruppe, bestehend aus sieben männlichen Jugendlichen mit und ohne Fluchthintergrund, ist im Gästehaus der Pallottiner untergebracht.

Die moderne Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung legt viel Wert auf Bewegung und veranlasst unter dem Motto „Raus aus dem Haus“ abwechslungsreiche Projekte. Auch der Spaßfaktor kommt hier nicht zu kurz. So fand beispielsweise von Januar bis Juli ein Wettbewerb statt: Die zehn Kinder, die sich in diesem Zeitraum am meisten bewegt haben, z. B. durch Fahrradtouren, Spaziergänge, etc., dürfen Ende September ein Wochenende im Europapark verbringen.

Um solche Unternehmungen ins Leben rufen zu können, ist die Einrichtung auf Spenden angewiesen. Spenden wie die der Firma Voigt Bedachungen. Michael und Carmen Voigt stellten beim Friedberger Altstadtfest Dachziegel zur Verfügung, die gegen ein kleines Entgelt von Besuchern bemalt wurden. Aus diesen Einnahmen sowie weiteren Spenden ergibt sich eine Summe von 750 Euro, die das Ehepaar dem Kinderheim stiftet, und somit die Durchführung weiterer Projekte möglich macht.Kinderheimleiterin Gudrun Keller-Buchheit bedankte sich von Herzen für die Spende. (rele)

