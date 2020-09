06.09.2020

Spendeaktion: Schulranzen fürs Kinderheim Friedberg

Es hat schon eine Tradition: Das Friedberger Kinderheim bekommt jährlich Rucksäcke und Schulranzen von der Firma Koffer Kopf gespendet.

Von Sabine Roth

Es ist inzwischen schon zu einer Tradition geworden, dass die Firma Koffer Kopf den Kindern des heilpädagogischen Kinderheims im Georg-Fendt-Haus Schulranzen und Rucksäcke spendet. Und die sind alle aus der neuesten Kollektion, darunter von bekannten Marken wie Dakine, Burton, Aevor, Nitro, Satch und Herschel.

„Manche Schulrucksäcke sind besonders begehrt. Da muss man schnell zugreifen“, sagt Jürgen Faller, der Inhaber von Koffer Kopf. Die Rucksäcke legten er und seine Tochter Laura nebeneinander auf einen Tisch.

Spende an das Kinderheim Friedberg: Schwarz und Grau sind beliebt

Wer schnell war, ergatterte das Modell, das er sich gewünscht hatte. Vor allem die Farben Grau und Schwarz waren diesmal der Renner bei den Jungs, die bald in die vierte bis zehnte Klasse kommen. Insgesamt 24 Schulrucksäcke wurden gespendet. „Zudem erhielten wir weitere neun Rucksäcke zum Wandern“, freut sich Doris Stadler, die pädagogische Geschäftsführerin des Kinderheims.

„Aus einer alten Verbundenheit heraus spenden wir jedes Jahr an das Kinderheim. Nicht alle Kinder haben die Möglichkeit, an Markenprodukte zu kommen. Sie sollen aber bestens ausgestattet sein. Deshalb unterstützen wir hier gerne und bereiten den Kindern damit eine große Freude“, sagt Faller, der sich noch gut an seine eigene Schulzeit erinnert.

Spende an das Kinderheim Friedberg: Aktion aus alter Verbundenheit

Da wurde man ausgelacht, wenn man keinen coolen Schulranzen auf dem Rücken hatte. Jedes Jahr bekommen vor allem die Kinder und Jugendlichen, deren alter Schulranzen nicht mehr tauglich ist, deshalb von Koffer Kopf ein Modell aus der neuesten Kollektion.

