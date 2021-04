Spenden fürs Lieblingslokal: Sie wollen das Instroke in Kissing unterstützen

Plus Drei junge Männer wollen ihr Lieblingslokal, das Instroke in Kissing, retten. Auch andere Firmen in Kissing und Mering könnten von ihrem Projekt profitieren.

Studien zeigen, dass Jugendliche und junge Menschen oft sehr unter den Lockdownbedingungen leiden. Auch Nico Gholam, Andi Hofner und Niclas Unger geht es so. Neben Arbeiten, Schlafen und Essen haben die 20-Jährigen, die in Kissing und Mering wohnen, keine Abwechslung mehr. Besonders vermissen sie die gemeinsamen Abende in ihrem Lieblingslokal, dem Instroke in Kissing. Dort gibt es Bowlingbahnen und Billardtische und es besteht auch die Möglichkeit, Speisen und Getränke zu bestellen. Sie sind weiterhin mit der Besitzerin in Kontakt und haben jetzt Angst, dass ein längerer Lockdown die Existenz der Einrichtung in Gefahr bringt. Deswegen wollten Nico, Andi und Niclas ihr schon gleich im Februar mit einer Spendenaktion helfen.

Nico hatte die Idee, mit seinen beiden Freunden von Tür zu Tür zu gehen und um Spenden zu bitten. Bis zum vor kurzem konnten sie jedoch trotz vieler Telefonate dieses Vorhaben nicht umsetzen.

Infektionsschutz verhinderte Spendensammeln in Kissing

Die Gemeinde Kissing hatte ihnen im Februar mitgeteilt, dass nach den damals geltenden Corona-Bestimmungen so eine Aktion nicht möglich sei. Gemäß der elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sei das Verlassen der Wohnung nur bei Vorliegen triftiger Gründe möglich und nach Rücksprache beim Landratsamt Aichach-Friedberg zähle dazu nicht das Sammeln von Spenden. Außerdem sei der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nur Angehörigen desselben Hausstands und einer weiteren Person erlaubt, hieß es damals in einer E-Mail des Ordnungsamts.

Die Drei überlegten dann, ein Spendenkonto zu eröffnen. Das müsse jedoch über eine Organisation wie die Kirche oder eine Apotheke laufen, hieß es. Alle Versuche verliefen bis in den April hinein erfolglos. Vor kurzem teilte aber nun Landrat Klaus Metzger unserer Redaktion mit, dass die triftigen Gründe zum Verlassen der Wohnung mit Inkrafttreten der neuen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entfallen seien und es somit den Jugendlichen möglich sei, ihr geplantes Projekt durchzuführen.

Das Instroke ist in Kissing beliebt

„Das Instroke ist so eine tolle Einrichtung. Wir fühlen uns dort aufgrund der familiären Atmosphäre sehr wohl und das Essen ist auch günstig und besser als in anderen Schnellrestaurants“, sagt Andi. Er wohnt in Kissing und habe dort schon einige Geburtstage mit seinen Freunden verbracht. Drei Tage in der Woche sei er immer dort gewesen, um Freunde nach seiner Arbeit als Anlagenmechaniker zu treffen. Niclas, der als Heilerziehungspfleger arbeitet, pflichtet ihm bei.

Ziel der Spendenaktion sei es, auch nach der Pandemie Treffmöglichkeiten zu haben. Niclas und Andi haben einen Arbeitskollegen, der bereits an Corona erkrankt war. Der sei nur zwei Tage krank gewesen, der andere habe eine Woche mit einer starken Erkältung und großer Müdigkeit im Bett gelegen. Beiden gehe es jetzt wieder gut, zum Glück hätten sie keine Probleme mehr, sagen die drei.

Das Pilotprojekt soll das Motto „Existenzrettung für ein Leben nach Corona“ haben, sagt Nico. Es könnte nach der Vorstellung der drei jungen Männer auch anderen Firmen in Kissing und Mering zugutekommen. Nico freut sich, dass er und seine beiden Freunde das Projekt nach über zwei Monaten doch noch verwirklichen können.

Lesen Sie dazu auch: